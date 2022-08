'Những người phụ nữ bé nhỏ' được Hàn Quốc chuyển thể thành TV series

"Những người phụ nữ bé nhỏ" là bộ phim truyền hình Hàn Quốc sắp ra mắt của đạo diễn Kim Hee Won.

Bộ phim dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Louisa May Alcott xuất bản năm 1898. Tác phẩm đã làm nên tên tuổi cho nữ nhà văn đồng thời thể hiện tư tưởng nữ quyền và tinh thần hiện đại. Cuốn sách đã trở thành một biểu tượng đại chúng, được chuyển thể nhiều lần thành phim điện ảnh, phim truyền hình, nhạc kịch.

Lần chuyển thể năm 2019, bộ phim đã được đề cử 6 lần trong đó có hạng mục Phim xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và đem về tượng vàng Oscar cho bộ phim với hạng mục Trang phục đẹp nhất.

Trong bản chuyển thể của Hàn Quốc, bộ phim mang hơi hướm trinh thám kỳ bí, mô tả cuộc sống của ba chị em gái trong một gia đình nghèo khó nhưng vẫn luôn hạnh phúc. Không may, vì một vụ án, họ buộc phải đối đầu với một trong những gia tộc có ảnh hưởng nhất ở Hàn Quốc.

Sách Những người phụ nữ bé nhỏ. Ảnh: P.M.

Dàn diễn viên chính gồm Kim Go Eun trong vai Oh In Joo. Cô là chị cả trong ba chị em, ngay từ khi còn nhỏ, cô đã nhận ra rằng tiền là thứ quan trọng nhất để bảo vệ bản thân và gia đình. Ước mơ của cô là có một cuộc sống như bao người bình thường khác, thế nhưng trong thoáng chốc, In Joo vướng vào một vụ án và thay đổi cuộc đời cô hoàn toàn.

Nam Ji Hyun trong vai Oh In Kyung, cô con gái thứ hai trong gia đình. Cô là một phóng viên nhiệt huyết của đài truyền hình. In Kyung luôn tâm niệm phải làm việc thiện, nói lời ngay thẳng. Tuy cô đang sống trong cảnh nghèo túng, tiền bạc không thể thay đổi được con người cô. Tình cờ thay, cô buộc phải đào sâu vào một vụ án bí ẩn mà cô phải đối mặt lần đầu tiên kể từ khi làm phóng viên.

Park Ji Hoo là cô em út đang học tại một trường trung học nghệ thuật danh tiếng. Cô bé có tài năng hội họa bẩm sinh, có nét tương đồng với Beth trong nguyên tác. Đôi khi cô cảm thấy tình yêu mà hai cô chị dành cho mình là quá nhiều.

Tác phẩm nổi tiếng của Louisa May Alcott sắp được xuất hiện trên màn ảnh Hàn. Ảnh: tvN.

Trong một cuộc phỏng vấn với Tatler Asia vào ngày 25/11/2021, biên kịch Chung Seo Kyung đã hé lộ: “Tôi đang làm việc với đạo diễn của phim Vincenzo cho dự án chuyển thể Những người phụ nữ bé nhỏ của Hàn Quốc".

"Các diễn viên chính sẽ bao gồm Kim Go Eun và Nam Ji Hyun trong khi nam chính là Wi Ha Joon đã nổi tiếng từ series Squid Game. Tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết Những người phụ nữ bé nhỏ khi còn nhỏ và tôi thấy rất cuốn hút", biên kịch tiết lộ.

Phim dự kiến có 12 tập cho mùa 1 và sẽ khởi chiếu trên đài tvN vào ngày 3/9. Sau đó, bộ phim được phát sóng vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần lúc 21h10 theo giờ Hàn. Phim cũng sẽ được phát trực tuyến trên Netflix ở một số khu vực nhất định.