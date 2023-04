Những người mù quáng theo đuổi danh vọng và quyền lực

Trong khi influencer được đánh giá theo hướng trung lập, clout chaser lại bị nhìn nhận với con mắt tiêu cực, phê phán.

Clout chaser /klaʊt tʃeɪ.sər/ (danh từ): Người theo đuổi tầm ảnh hưởng

Định nghĩa:

Trang Dictionary.com định nghĩa clout chaser là người có ý định theo đuổi danh tiếng một cách tuyệt vọng, ví dụ tận dụng sự quen biết của mình với người nổi tiếng hoặc làm những điều ngu ngốc, nguy hiểm để được chú ý.

Ngoài ra, thuật ngữ clout chaser đôi khi cũng được dùng cho những người cố nâng cao danh tiếng hoặc tầm ảnh hưởng của bản thân bằng cách "chen chân", tham gia vào các cuộc xung đột với những người nổi tiếng hơn họ.

Từ clout trong clout chaser đề cập đến quyền lực hoặc ảnh hưởng, còn chaser ngụ ý rằng một người phải theo đuổi danh vọng vì bản thân họ không có tài năng để đạt được điều đó. Vì thế, họ mới phải "tuyệt vọng" theo đuổi sự nổi tiếng bằng mọi giá.

Thuật ngữ clout chaser xuất hiện trên mạng xã hội vào khoảng năm 2012. Ngay từ khi mới xuất hiện, thuật ngữ này đã được dùng với hàm ý tiêu cực. Các clout chaser đều muốn trở thành influencer, nhưng thực tế thì các influencer được nhìn nhận, đánh giá theo hướng trung lập. Trong khi đó, clout chaser luôn bị người khác nhìn bằng con mắt tiêu cực, chỉ trích.

Ứng dụng của clout chaser trong tiếng Anh:

- He’s a clout chaser who’s trying to get famous by harassing celebrities at parties.

Dịch: Anh ta là một kẻ theo đuổi tầm ảnh hưởng, anh ta cố để nổi tiếng bằng cách quấy rối những người nổi tiếng tại các bữa tiệc.

- Karen is such a clout chaser, she drove 7 hours one way just to take a photo in a hot spring and post it on Instagram.

Dịch: Karen là một kẻ theo đuổi tầm ảnh hưởng. Cô ta lái xe 7 giờ chỉ để chụp một bức ảnh ở suối nước nóng và đăng lên Instagram.