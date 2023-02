Những người làm việc từ bãi biển

Nhờ khí hậu thuận lợi, thuế không quá cao, "thiên đường nghỉ dưỡng" Florida đang thu hút lượng lớn giới đầu tư và người lao động chuyển đến đây để tìm việc.

Theo khảo sát mới nhất của MLIV Pulse, khu vực miền Nam nước Mỹ, nơi có thời tiết ấm áp, đầy nắng, bãi biển và thuế thấp như Miami (tiểu bang Florida), đang trở thành đối thủ của Singapore và New York cho danh hiệu thị trường nhà ở nóng nhất năm 2023.

Khi Ken Griffin, người sáng lập và Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư phòng hộ Citadel, chuyển trụ sở đến Florida, nơi này ngay lập tức trở thành địa điểm yêu thích của các nhà đầu tư, theo Bloomberg.

Trong đại dịch Covid-19, giới tài chính đã chuyển nơi làm việc từ văn phòng vật lý sang các “thiên đường nhiệt đới” để tận hưởng kỳ nghỉ mà vẫn có thể kiếm tiền.

Nắm bắt nhu cầu đó, Citadel thành lập khách sạn Four Seasons sang trọng ở Palm Beach và biến khu này thành “Phố Wall phía Nam”.

Goldman Sachs Group Inc., Apollo Global Management Inc. và Blackstone Inc. cũng di cư đến đây. Tập đoàn Related Companies đang tìm cách mở rộng ở Florida khi lượng lớn người lao động đổ về “tiểu bang nắng” để tìm việc làm.

Trong khi giá các bất động sản ven sông ở “Sunshine State” đạt mức kỷ lục thì triển vọng cho thị trường nhà ở của xứ cờ hoa lại khá u ám.

Đặc biệt tại New York, chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ đã khiến nhóm lao động trẻ tuổi, có thu nhập cao rời đi để chuyển đến nơi có giá cả phải chăng và chất lượng sống tốt hơn.

Những nơi vừa có thể làm việc, vừa nghỉ dưỡng thu hút nhiều người lao động chuyển đến. Ảnh: WFLA.

Ngay cả khi kiếm được nhiều tiền, thành phố này đã không còn lý tưởng đối với họ. Một nghiên cứu do công ty công nghệ tài chính SmartAsset thực hiện cho thấy khoảng 15.788 người thuộc nhóm chuyên gia trẻ đã không còn sống ở “quả táo lớn”. Cụ thể, 28.741 người đã chuyển đi, trong khi 12.953 dọn đến các tiểu bang khác.

Trong cuộc khảo sát ngày 6-10/2, các nhà đầu tư dự đoán lãi suất thế chấp sẽ ở mức trên 5,5% trong năm nay.

Một số người kỳ vọng chi phí mua nhà sẽ giảm hơn 10% từ đỉnh đến đáy. Đối với người Mỹ đã quen với việc giá nhà chủ yếu đi lên, xu hướng hiện tại sẽ ảnh hưởng đến niềm tin và sức chi tiêu của họ, xa hơn nữa là có thể làm sứt mẻ nền kinh tế chung.

Khi tỷ lệ thế chấp tăng hơn gấp đôi vào năm ngoái, người mua đứng trước thách thức về khả năng chi trả và khiến thị trường nhà đất rơi vào tình trạng đóng băng.

Hoạt động xây dựng khu dân cư đã có tác động tiêu cực đến GDP trong 7 quý vừa qua và phần lớn trong số 510 người được hỏi cho rằng tác động này sẽ kéo dài ít nhất đến cuối năm 2023.

“Chúng tôi chưa giải quyết được vấn đề nguồn cung và khả năng chi trả. Đó là chủ đề cho năm 2023”, Doug Duncan, nhà kinh tế trưởng của công ty thế chấp khổng lồ Fannie Mae, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Tại các thị trấn phía bắc Manhattan với các trường học được đánh giá cao, giá chào bán nhà tăng hơn 10% mỗi năm.

Tuy nhiên, khi khảo sát về thị trường nhà ở nóng nhất trên toàn cầu, những người tham gia lại nghĩ đến Singapore nhiều hơn. Sự ổn định và cơ sở hạ tầng của đảo quốc sư tử đang mang lại sức hấp dẫn cho trung tâm tài chính châu Á, đặc biệt là khi Trung Quốc thắt chặt kiểm soát đối với Hong Kong.

Chính phủ Singapore cũng đưa ra các chính sách để thu hút những người có thu nhập cao và giới siêu giàu, đẩy giá nhà tư nhân tăng 8,6% vào năm ngoái.