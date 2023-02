Những người không sợ bị ChatGPT thay thế

Hầu hết nhà kinh tế và nhà giao dịch chưa sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo). Họ không sớm coi đó là mối đe dọa với nghề nghiệp của mình.

Việc không hoặc ít sử dụng AI khiến hầu hết nhà kinh tế và nhà đầu tư không sợ ảnh hưởng đến công việc. Ảnh: Logo Dynamo.

Theo khảo sát mới nhất của MLIV Pulse, các hệ thống AI tiên tiến có nguy cơ đe dọa việc làm chủ yếu trong các lĩnh vực tài chính, pháp lý và công nghệ.

Tuy nhiên, hơn 2/3 trong số 292 người được hỏi không thấy công việc của mình sớm gặp rủi ro, ngay cả khi họ làm việc chủ yếu trong lĩnh vực tài chính, theo Bloomberg.

AI được phát triển dưới một số hình thức trong nhiều thập kỷ. Trong những tháng gần đây, sự quan tâm ngày càng tăng đối với AI tổng quát, đáng chú ý nhất là các sản phẩm ChatGPT và DALL-E của OpenAI, đã gây ra sự phấn khích lan rộng trong giới đầu tư - những người tin rằng nó có thể tạo ra phần thưởng tài chính khổng lồ.

Những người tham gia khảo sát của MLIV Pulse được chia sẻ gần như đồng đều về việc liệu các loại công nghệ này có đáng để đầu tư hay không.

Đa số nhà đầu tư đều thiếu sự chuyên nghiệp trong việc sử dụng bất kỳ loại AI nào, với 12% cho biết họ đã sử dụng một loại và 27% chỉ mới lên kế hoạch. Hơn một nửa số người được hỏi cho biết họ thậm chí không cân nhắc việc sử dụng AI để giúp bản thân đầu tư.

Điều này hoàn toàn trái ngược với các cuộc biểu tình gần đây được thấy trên thị trường dành cho các công ty được kết nối với AI tiên tiến, một phần được thúc đẩy bởi sự công khai rộng rãi của ChatGPT và khoản đầu tư 10 tỷ USD của Microsoft Corp. vào OpenAI.

Các công ty như BuzzFeed Inc., C3.ai Inc., SoundHound AI Inc. và BigBear.ai Holdings Inc. nằm trong số những cổ phiếu có số lượng tăng đột biến, cùng với giá cổ phiếu dao động chóng mặt.

Nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư đang chạy đua để trở thành những cái tên nổi tiếng về công nghệ có thể tạo ra các phương tiện như văn bản và hình ảnh từ gợi ý đơn giản, hoặc tổ chức các cuộc trò chuyện giống con người về nhiều chủ đề khác nhau, từ việc liệu một con mèo có chiến thắng trong cuộc chiến với đại bàng hay không đến những cân nhắc thực tế về các sự kiện thế giới hoặc dự án trường học.

Microsoft đang đối đầu với những công ty như Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. và Amazon.com Inc. trong việc cung cấp các công cụ AI thông minh nhất cho nhiều người nhất.

Tuy nhiên, sự hứa hẹn về các công cụ như ChatGPT vẫn khiến một số nhà đầu tư thận trọng, chỉ 49% số người được hỏi cho biết họ dự định mua cổ phiếu có tiếp xúc với các công cụ AI tổng quát như vậy.

Nhìn chung, khoảng 41% đối tượng khảo sát cho biết họ dự định tăng mức độ tiếp xúc với cổ phiếu công nghệ một cách rộng rãi hơn, trong khi 38% cho biết sẽ giữ ổn định trong 6 tháng tới.

Ngay cả trước làn sóng quan tâm đến AI như hiện nay, câu hỏi liệu tự động hóa thông minh có tạo ra nhiều cơ hội hơn những gì nó thay thế hay không đã là chủ đề được người lao động cũng như doanh nghiệp quan tâm.

Vào năm 2023, nhiều công ty cắt giảm việc làm ở mức chưa từng có cũng là những công ty đầu tư hàng tỷ USD vào việc xây dựng năng lực AI của họ.

Vào tháng 1, Alphabet thông báo cắt giảm 12.000 việc làm trên toàn cầu nhưng đồng thời, Giám đốc điều hành Sundar Pichai chọn AI là lĩnh vực đầu tư quan trọng.

Tương tự, Microsoft công bố khoản đầu tư 10 tỷ USD vào OpenAI chỉ vài ngày sau khi cho biết sẽ sa thải 10.000 nhân viên. Không có công ty nào là duy nhất trong lĩnh vực này.

“Có những cuộc chiến AI rất thú vị đang diễn ra giữa các công ty công nghệ”, Wendy Hall, giáo sư Khoa học Máy tính của Đại học Southampton, tiết lộ.