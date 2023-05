Những người không học hành, không tìm việc, không sinh con

Theo thống kê, số người trẻ Hàn Quốc trong độ tuổi 20 và 30 không tham gia vào hoạt động kinh tế đã đạt mức cao kỷ lục.

Người trẻ Hàn Quốc chọn "nghỉ ngơi" vì không tìm thấy công việc như kỳ vọng. Ảnh minh họa: Nina Ahn.

Tính đến tháng 4, khoảng 660.000 người Hàn Quốc ở độ tuổi 20 và 30 đang "nghỉ ngơi" - không tham gia vào hoạt động kinh tế - mà không có lý do cụ thể. Các chuyên gia cho rằng những người trẻ tuổi hiện nay có tiêu chuẩn cao hơn đối với công việc, góp phần gia tăng con số thống kê, theo Korea JoongAng Daily.

Nhóm đối tượng được phân loại "nghỉ ngơi" là những người chỉ đơn giản chọn không công việc: không học hành, không tìm kiếm việc làm, không mang thai hay nuôi dạy con cái.

Trong số 16 triệu người không hoạt động kinh tế vào tháng 4/2023, có 386.000 người ở độ tuổi 20 và 274.000 ở độ tuổi 30, theo thống kê của Dịch vụ Thông tin Thống kê Hàn Quốc công bố hôm 17/5.

Số người ở độ tuổi 30 nghỉ ngơi đã tăng 6,7% trong tháng - đạt mức cao nhất mọi thời đại trong tháng 4. Con số ghi nhận ở độ tuổi 20 đã tăng 10,8% trong tháng và đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2020.

Sự gia tăng kể trên diễn ra bất chấp tổng dân số ở độ tuổi 20 và 30 đã giảm 281.000 người so với năm trước.

Những người ở độ tuổi 20 và 30 thường không hoạt động kinh tế vì một số lý do như học lấy giấy phép hoặc tìm kiếm việc làm, do đó số người được phân loại nghỉ ngơi thường thấp hơn so với các nhóm tuổi khác. Đây là lần đầu tiên con số ở nhóm trẻ tuổi này vượt qua tổng số người nghỉ ngơi ở độ tuổi 40 và 50 (613.000 người).

Nhiều người trẻ Hàn Quốc mong muốn làm việc trong một công ty lớn. Ảnh minh họa: Variety.

Yoon Dong-yeol, giáo sư quản lý nhân sự tại Đại học Konkuk, cho biết: "Lý do hàng đầu của sự gia tăng số người nghỉ ngơi là lượng việc làm mà thế hệ trẻ mong muốn giảm đi".

Yoon cho biết thêm, thế hệ trẻ hiện nay có xu hướng không muốn làm việc trừ khi họ có thể gia nhập một công ty hoặc một vị trí như mong muốn.

Incruit, một trang web về việc làm, đã khảo sát 653 sinh viên tốt nghiệp đại học và những sinh viên sắp tốt nghiệp vào tháng 3. Kết quả cho thấy 54,4% cho biết họ muốn làm việc tại một công ty lớn, với mức lương khởi điểm mong muốn là 39,4 triệu won ( 29.420 USD ).

Số lượng công nhân mới tăng khoảng 350.000 vào tháng trước, nhưng số người làm việc trong lĩnh vực sản xuất - chẳng hạn như chất bán dẫn và ôtô - ở mức 4,46 triệu, giảm 97.000 so với cùng kỳ năm ngoái.

Lực lượng lao động của các ngành công nghiệp xương sống của Hàn Quốc đã bị thu hẹp trong 4 tháng liên tiếp.

Số lượng công việc nền tảng trả lương cho người lao động dựa trên nhiệm vụ, chẳng hạn như giao đồ ăn, cũng giảm.

Nghề giao hàng đang được giới trẻ ưa chuộng do thời gian làm việc và khối lượng công việc linh hoạt. Nhưng nhu cầu giao hàng đã giảm khi Hàn Quốc bước vào giai đoạn dịch bệnh và những nhân viên giao hàng trẻ tuổi chọn nghỉ ngơi.

Trong tháng 4, có ít hơn 111.000 lao động trong các ngành nghề cơ bản, hoặc các công việc bao gồm nhiệm vụ đơn giản và thường xuyên, so với năm trước.

Một nghịch lý đang diễn ra ở xứ củ sâm là trong khi ngày càng nhiều người trẻ thất nghiệp, số nhân viên từ 60 tuổi trở lên đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua.

Theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, gần 500.000 thanh niên từ 15 đến 29 tuổi ở quốc gia này đã từ bỏ tìm việc. Số người chọn thất nghiệp và ngừng nỗ lực tham gia thị trường lao động tăng lên 497.000 vào tháng 2/2023.

Điều đáng lo ngại hơn là số lượng công việc ở hai nhóm nhân khẩu học chính - những người từ 15 đến 29 tuổi và công dân ở độ tuổi 40, đã giảm trong 8 tháng liên tiếp.

Xu hướng thanh niên buông xuôi, ngừng cố gắng trong bối cảnh thị trường lao động bất ổn có thể cho thấy một tương lai u ám ở xứ sở kim chi. Đây không phải là thời điểm tuyệt vời dành cho giới trẻ có nhu cầu xin việc.