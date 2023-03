Những người già ở Hàn hơn 70 tuổi vẫn phải kiếm sống

Muốn kiếm thêm chi phí sinh hoạt, cảm thấy còn đủ sức khỏe hay tìm thấy niềm vui khi đi làm, nhiều người cao tuổi ở xứ kim chi vẫn muốn làm việc sau khi nghỉ hưu.

Nhiều người cao tuổi Hàn Quốc vẫn làm việc khi ngoài 60, 70 tuổi. Ảnh: Korea Expose.

Một sĩ quan cảnh sát đã nghỉ hưu họ Park (63 tuổi) tin rằng "60 tuổi là tuổi 40 lần hai".

"Sau khi nghỉ hưu, tôi bắt đầu làm việc ở một trường tiểu học. Tôi chỉ là không quen ở nhà mà không có việc gì làm", Park nói với Korea Herald.

Hồi tháng 2, tổng số lao động có việc làm ở Hàn Quốc đã tăng 310.000 so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng này chủ yếu do những người lao động như Park, những người ở độ tuổi 60, theo dữ liệu của Statistics Korea ngày 19/3.

Số người 60 tuổi trở lên có việc làm vào tháng 2 là 5,77 triệu người, tăng 413.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số cao nhất trong tháng 2 kể từ khi số liệu được thống kê lần đầu tiên vào tháng 6/1999.

Dữ liệu này cũng cho thấy số lượng lao động có việc làm ở độ tuổi 20 trở xuống và độ tuổi 40 lần lượt giảm 125.000 và 77.000 so với cùng kỳ năm ngoái.

Xu hướng số lượng người lớn tuổi làm việc tăng lên tại xứ củ sâm cũng được thể hiện rõ khi xem xét dữ liệu trong hai thập kỷ qua. Theo đó, vào tháng 2/2003, có 1,85 triệu người lao động ở độ tuổi 60. Con số này đã tăng lên 2,73 triệu vào tháng 2/2013 và tăng hơn gấp đôi lên mốc 5,77 triệu vào năm nay.

Ngoài ra, vào tháng 2, tỷ lệ có việc làm của những người từ 60 tuổi trở lên được ghi nhận ở mức 42,8%, tăng 1,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số cao nhất trong tháng 2 kể từ khi số liệu thống kê lần đầu được tổng hợp vào tháng 7/1982.

Số người Hàn trên 60 tuổi vẫn đi làm ngày càng tăng. Ảnh: Yonhap.

Trong khi đó, tỷ lệ có việc làm ở nhóm dân số trẻ, trong độ tuổi 15-29, giảm 0,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 45,5%.

Sự gia tăng số lượng người lớn tuổi làm việc một phần do những người thuộc thế hệ Baby Boomer ở Hàn Quốc - những người sinh từ năm 1955 đến 1963 - bước vào độ tuổi 60.

Vào tháng 2/2003, số người ở độ tuổi 60 là 5,8 triệu. Tháng 2/2013, con số tăng lên 8,34 triệu và đạt 13,49 triệu vào tháng 2 năm nay.

Nhiều người ở độ tuổi 60 vẫn tiếp tục làm việc vì lý do tài chính.

Theo một báo cáo do Ngân hàng Hàn Quốc công bố vào tháng 10/2022, sự gia tăng số người lao động lớn tuổi chủ yếu do các yếu tố kinh tế, chẳng hạn như nhận được ít sự hỗ trợ kinh tế từ con cái hơn, chi phí sinh hoạt tăng mạnh trong khi lương hưu và thu nhập khác từ tài sản không mấy thay đổi. Ngoài ra, tình trạng sức khỏe của nhóm này cải thiện hơn so với trước cũng là một trong các nguyên nhân.

Xu hướng những người 60 tuổi trở lên tham gia thị trường lao động để kiếm tiền cũng được phản ánh trong kết quả một cuộc khảo sát của Statistics Korea thực hiện vào tháng 7/2022.

Theo đó, tỷ lệ những người trong độ tuổi 55 đến 79 hy vọng tiếp tục được làm việc đã tăng đáng kể từ 59,2% năm 2012 lên 68,5% vào năm 2022. Trung bình, họ muốn làm việc đến năm 73 tuổi.

Khảo sát cũng cho thấy hơn một nửa số người được hỏi đi làm vì muốn trang trải chi phí sinh hoạt, trong khi 34,7% muốn đi làm vì còn đủ sức khỏe và tìm thấy niềm vui trong công việc.