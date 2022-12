Những người được trả tiền để rời khỏi Tokyo

Các gia đình ở Nhật Bản sẽ được cung cấp tới 1 triệu yên cho mỗi trẻ em để rời khỏi Tokyo.

Việc tăng thêm 700.000 yên so với con số trước đó (300.000 yên) được xem là nỗ lực giảm tình trạng quá tải ở thủ đô, theo The Times.

Chính phủ nước này đang lo ngại việc dân số và nền kinh tế Nhật Bản ngày càng tập trung ở Tokyo, làm tăng nguy cơ khi xảy ra động đất trong thành phố.

Khoản phí này dành cho cư dân của 23 quận nội thành hoặc những người đi làm tại các khu vực lân cận, có con cái từ 18 tuổi trở xuống.

Nhóm đã nhận được tiền phải di dời khỏi nơi ở hiện tại hoặc đến miền núi để sống và làm việc ở đó ít nhất 5 năm.

Họ sẽ được yêu cầu trả lại tiền nếu chuyển đi trong thời gian ngắn.

Quy tắc mới có hiệu lực từ tháng 4/2023. Khoảng 1.300 thành phố đã tham gia vào chương trình hỗ trợ tái định cư trong năm nay.

Nếu một cặp vợ chồng có 2 con dưới 18 tuổi quyết định rời Tokyo và bắt đầu kinh doanh tại nơi cư trú mới, họ sẽ nhận được trợ cấp tài chính lên tới 5 triệu yên.

Xứ sở hoa anh đào đang ôm hy vọng hồi sinh các nền kinh tế khu vực đã cạn kiệt tiền bạc và nhân tài.

Trong số 125 triệu người sống ở nước Nhật, có khoảng 35 triệu người, tương đương 28%, hiện cư trú ở Tokyo và các quận xung quanh Saitama, Chiba và Kanagawa, khiến vị trí này trở thành một trong những vùng đô thị lớn nhất thế giới.

Những nhà cầm quyền cũng muốn giảm thiểu tác động của thiên tai. Năm 2019, trụ sở xúc tiến nghiên cứu động đất của Nhật Bản cho biết có 47% khả năng xảy ra một trận động đất mạnh tấn công Tokyo trong 30 năm tới.

Bằng cách tăng cường các ưu đãi tài chính, chính phủ mong muốn chính sách này sẽ thành công khi các kế hoạch trước đây đã thất bại. Chỉ có 2.381 người đã nhận lời đề nghị tái định cư kể từ năm 2019.

Một đề xuất khác bị đình trệ vào năm 2011 là phát triển Osaka thành thủ đô thứ hai với biệt danh khó hiểu IRTBBC (Khu nghỉ dưỡng, Du lịch, Kinh doanh và Thành phố dự phòng tích hợp).

