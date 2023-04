Những người 'cứu nguy' cho ông Trump

Nhóm luật sư của cựu tổng thống Trump là sự kết hợp giữa một người bào chữa hiểu biết về giới truyền thông và một người tranh tụng ít nói, không thích gây sự chú ý.

Hai luật sư bào chữa đại diện cho ông Donald Trump trong vụ truy tố hình sự cựu tổng thống lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ được đánh giá là cặp đôi trái ngược.

Ông Joe Tacopina mặc những bộ vest đắt tiền, nói tiếng Italy lưu loát và tỏ ra thoải mái khi bào chữa cho những khách hàng nổi tiếng trước bồi thẩm đoàn hay trên kênh tin tức truyền hình.

Trong khi đó, bà Susan Necheles thích hoạt động tránh gây sự chú ý hơn. Wall Street Journal đánh giá bà là một luật sư luôn chuẩn bị kỹ lưỡng, người không ngại kiềm chế thân chủ hoặc xé bỏ thỏa thuận nhận tội vào phút cuối nếu bị cáo mà bà đại diện không hài lòng.

Cả hai luật sư trên được cho là sẽ ​​​xuất hiện tại tòa án bang New York cùng với cựu Tổng thống Trump vào hôm 4/4, khi ông dự kiến ​​​​bị buộc tội với các cáo buộc liên quan đến vụ trả tiền bịt miệng cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016.

Ông Trump sẽ bay tới New York từ ngày 3/4 và trú đêm tại tòa tháp Trump Tower, trước khi đến tòa ngày 4/4. Ảnh: New York Times.

“Chúng tôi là những kiểu người rất khác nhau”

Trong những tuần và tháng tiếp theo, bà Necheles và ông Tacopina sẽ phải đối mặt với một loạt lựa chọn chiến lược. Đầu tiên là nhằm mục tiêu hủy bỏ vụ án, và nếu thất bại, họ sẽ chuyển sang chuẩn bị cho cựu tổng thống trước một phiên tòa có thể diễn ra trong đỉnh điểm của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024.

Họ có thể sẽ vạch ra kế hoạch tác chiến trong khi ông Trump liên tục đưa ra bình luận về quá trình tố tụng. Cựu tổng thống Mỹ đã nói rằng ông không thể có được một phiên tòa công bằng ở Manhattan và cáo buộc chủ tọa phiên tòa có thành kiến ​​với mình.

Bà Necheles nói rằng rủi ro trong trường hợp này đặc biệt cao hơn các vụ án khác, không chỉ vì bà đại diện cho ông Trump mà còn do nó diễn ra ở Thành phố New York.

Bà cho biết các công tố viên Manhattan dường như tỏ ra thận trọng hơn bình thường, khiến mối quan hệ của hai bên trở nên khó khăn hơn.

Các luật sư của ông Trump đã không nhận được cảnh báo trước thời điểm tiết lộ bản cáo trạng, điều mà bà Necheles nói rằng họ thường sẽ nhận được.

“Những kiểu giao thức xã giao mà bạn thường có trong trường hợp thông thường không xuất hiện trong vụ việc này”, bà Necheles nói,

Bà Necheles (64 tuổi), đã ở trong nhóm luật sư của ông Trump kể từ khi bà được thuê cách đây vài năm để đại diện cho doanh nghiệp cựu tổng thống trong một vụ gian lận thuế do công tố quận Manhattan đưa ra.

Trong khi đó, ông Tacopina (56 tuổi), bắt đầu đại diện cho cựu tổng thống cách đây vài tháng trong vụ kiện dân sự, khi nhà báo E. Jean Carroll cáo buộc ông Trump cưỡng hiếp bà trong phòng thay đồ một cửa hàng vào những năm 1990. Ông Trump phủ nhận cáo buộc này.

Cả hai luật sư đều làm việc tại văn phòng công tố quận Brooklyn từ rất sớm trong sự nghiệp và tạo dựng các công ty luật nhỏ, đại diện cho đa dạng khách hàng, từ những tên cướp cho đến người nổi tiếng.

Ông Joe Tacopina. Ảnh: AP.

Mặc dù cả hai từng ở trong các nhóm luật sư cùng nhau, họ chưa bao giờ đại diện cho cùng một khách hàng.

“Chúng tôi là những kiểu người rất khác nhau”, bà Necheles nói. “Nhưng trong quá khứ, tôi phát hiện ra rằng đôi khi điều đó thực sự hiệu quả”.

Sự kết hợp kỳ lạ

Những ngày qua, ông Tacopina cho biết ông Trump gọi điện cho ông liên tục. “Nhưng không sao, vì đây là chuyện nghiêm túc”, ông nói.

“Ông Trump thích việc tôi lên tivi để phơi bày những gì chúng tôi tin là một vụ truy tố có động cơ chính trị”.

Sinh ra ở khu phố Brownsville của Brooklyn và tốt nghiệp Trường Luật Đại học Quinnipiac, ông Tacopina đã tham gia tố tụng các vụ án hình sự và dân sự trong hơn hai thập kỷ hành nghề tư nhân.

Trong một vụ án từng gây chấn động, một cựu sĩ quan cảnh sát New York mà ông đại diện đã được tha bổng vào năm 2011 sau cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ say rượu khi đang thi hành công vụ, dù bị kết tội có hành vi sai trái.

Danh sách khách hàng của ông Tacopina còn bao gồm ngôi sao nhạc pop Michael Jackson, cựu cầu thủ bóng chày Alex Rodriguez và rapper A$AP Rocky. Đại diện cho người nổi tiếng cũng đồng nghĩa được công chúng chú ý.

“Ông Tacopina không bao giờ làm tổn hại khách hàng của mình. Ông ấy không bao giờ khoe khoang”, luật sư Anthony Pope nói về những lần xuất hiện trên phương tiện truyền thông của ông Tacopina. "Ông ấy đã làm điều đó theo cách để giúp đỡ khách hàng của mình".

Ông Pope gặp ông Tacopina lần đầu tiên khi họ đại diện cho các bên đối lập trong một phiên tòa dân sự liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục ở New Jersey hơn 10 năm trước.

“Những ngày đầu tiên chúng tôi công kích nhau, nhưng cuối cùng chúng tôi lại trở thành người bạn tốt nhất của nhau”, ông nói. Ông cho biết hai người hiện giới thiệu các vụ án cho nhau, mua sắm quần áo và cùng nhau thưởng thức những bữa ăn tại Cipriani.

Bà Necheles, tốt nghiệp Đại học Rochester và Trường Luật Yale, làm việc trong một công ty luật doanh nghiệp sau thời gian ngắn hoạt động tại văn phòng công tố quận Brooklyn.

Bà Susan Necheles. Ảnh: AP.

Sau đó, bà gia nhập nhóm với luật sư bào chữa hình sự kỳ cựu Fred Hafetz và trở thành đồng sở hữu công ty. Bà đã mở văn phòng riêng của mình khoảng 3 năm trước.

Bà Necheles từng đại diện cho Venero “Benny Eggs” Mangano, tên trùm dưới quyền của gia đình tội phạm Genovese.

Gần đây, bà đã bào chữa cho Jeremy Reichberg, nhà tư vấn chuyên tổ chức gây quỹ cho Thị trưởng New York Bill de Blasio, bị cáo buộc dính líu đến kế hoạch hối lộ liên quan các quan chức cấp cao của Sở Cảnh sát New York.

Trong nhiều năm, bà Necheles đã tạo dựng được danh tiếng là một luật sư tranh tụng có thể xoay chuyển tình thế cho khách hàng giữa phiên tòa.

Luật sư Joel S. Cohen, người biết bà Necheles từ giữa những năm 1980, đã mô tả cách tiếp cận trong phòng xử án của bà là “công kích một cách hiệu quả”.

“Bà ấy không để người khác lươn lẹo, tìm cách thoát khỏi việc trả lời các câu hỏi”, ông nói.

Những vụ trắng án đáng chú ý mà bà bào chữa bao gồm Eduardo Ballori, một doanh nhân ở Puerto Rico, bị buộc tội điều phối các khoản quyên góp chính trị bất hợp pháp cho cựu Thượng nghị sĩ Mỹ Al D'Amato.

“Bà ấy ngoan cường, thông minh và làm việc chăm chỉ đến khó tin”, ông Hafetz, người đã làm việc với bà Necheles hơn 30 năm, cho biết.

Henry Mazurek, một luật sư biện hộ ở New York, người từng làm việc trong các vụ án với bà Necheles, cho biết bà hết lòng vì khách hàng nhưng biết cách quản lý họ khi cần thiết.

“Bà ấy phát triển mối quan hệ tuyệt vời với khách hàng của mình”, ông nói. “Nhưng bà ấy cũng đủ cứng rắn để nói khách hàng của mình im lặng”.

Công việc của bà Necheles vào năm ngoái trong phiên tòa xét xử Trump Organization đã tạo ra xung đột với công tố viên và thậm chí có thể cả thẩm phán Juan Merchan, người sẽ chủ trì vụ án của ông Trump.

Bà Necheles cho biết những "cuộc đụng độ" như vậy là điển hình và không thể tránh khỏi.

“Bạn phải đấu tranh cho khách hàng của mình”, bà nói.

Ông Trump đã nói vào tuần trước trên mạng xã hội của mình rằng thẩm phán Merchan “ghét tôi”. Đây là tuyên bố mới nhất trong một loạt nhận xét bất thường nhiều năm qua, trong đó ông đặt câu hỏi về tính công bằng và liêm chính của các thẩm phán liên quan đến những vụ án của mình.

Với tính chất lịch sử của vụ án hình sự đầu tiên chống lại một cựu tổng thống Mỹ, một số luật sư cho biết ông Tacopina và bà Necheles sẽ tranh tụng tại tòa án ở New York.

“Chúng tôi sẽ nói rất to và đầy kiêu ngạo rằng (ông Trump) không có tội”, luật sư Joe Tacopina của cựu tổng thống hôm 2/4 cho biết trên chương trình “State of the Union” của CNN.

