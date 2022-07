Những người công khai giới tính ở showbiz Việt

Giữa năm 2020, Lynk Lee gây bất ngờ khi thừa nhận chuyện giới tính và đăng ảnh mặc váy. Ca sĩ cho biết từ bé đã thích con trai. Lynk Lee tâm sự mình mệt mỏi vì phải gồng, không được sống đúng với bản thân suốt 30 năm. Tới tháng 4/2020, Lynk Lee thừa nhận đã chuyển giới thành nữ. "Thật ra Lynk muốn 'come out' từ lâu rồi nhưng lúc đó không đủ can đảm, rất sợ gia đình", Lynk Lee chia sẻ.