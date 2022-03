Những người con của tỷ phú Elon Musk

Elon Musk được xem là người cha dành nhiều sự quan tâm, yêu thương cho các con của mình. "Hầu hết thời gian không làm việc tôi đều dành cho các con, chúng là tình yêu của đời tôi", vị tỷ phú chia sẻ với Business Insider vào năm 2010. Ngoài đưa các con đi chơi Disney World, cắm trại, ông cũng thường xuyên mang con theo trong những chuyến đi. "Ví dụ nếu có chuyến công tác đến Trung Quốc, tôi sẽ dẫn bọn trẻ theo, chúng tôi đi xem Vạn Lý Trường Thành hay tới Tây An xem đội quân đất nung", ông nói với The New York Times.