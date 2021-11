Những người có tầm ảnh hưởng tới thời trang năm 2021

Olivia Rodrigo, Lisa (BlackPink), tay vợt 18 tuổi Emma Raducanu được đánh giá là người tạo xu hướng của làng mốt.

Theo WWD, việc mở cửa trở lại cùng các chuyến du lịch, lễ kỷ niệm và sự kiện thời trang lộng lẫy đã tạm khép lại khung cảnh u ám của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, bức tranh của ngành thời trang đã thay đổi. Nhiều thương hiệu nhỏ đang trở thành một phần của xu hướng. Họ có khả năng phát triển, trở nên thịnh hành, mà không cần ngân sách khủng hay chiến lược quảng cáo rầm rộ.

Các nhà thiết kế trẻ lên ngôi

Theo nền tảng mua sắm thời trang Lyst, chuyên theo dõi các lượt tìm kiếm của khách hàng trực tuyến để xác định xu hướng, trong suốt năm 2021, khách hàng đã tìm kiếm và mua sắm các thương hiệu mới nổi.

"Đại dịch đã thúc đẩy một số thay đổi trong hệ sinh thái thương hiệu. Vòng tròn xu hướng mới đã tạo cơ hội cho các thương hiệu nhỏ, độc lập, vì các nền tảng truyền thông xã hội mới thiên về tính chân thực, giải trí hơn là đánh bóng", Brenda Otero - Giám đốc insights về văn hóa của công ty - cho biết.

Theo báo cáo cuối năm của Lyst, một loạt tên tuổi trẻ đã thu hút được sự chú ý trên mạng trong suốt một năm. Người dẫn đầu danh sách là Nensi Dojaka - nhà thiết kế dành giải thưởng LVMH hạng mục Nhà thiết kế trẻ. Theo The New York Times, Nensi Dojaka là nhà thiết kế 28 tuổi người Albania. Cô nổi tiếng với mẫu váy lưới cùng đường xẻ tà đặc biệt. Sản phẩm của cô từng được các người mẫu như Bella Hadid, Emily Ratajkowski và Kaia Gerber diện.

Bella Hadid, Emily Ratajkowski lăng xê thiết kế của Nensi Dojaka. Ảnh: Vogue.

Các mẫu thiết kế váy mini đen của cô đạt trung bình 7.000 lượt tìm kiếm mỗi tháng, trở thành mục sản phẩm hot nhất của Lyst từ đầu năm, bên cạnh những thiết kế từ các thương hiệu khổng lồ như Bottega Veneta, Prada và Hermès.

Nối sau Nensi Dojaka là hai nhà thiết kế Harris Reed và Maximilian, từ London (Anh), với lượt tìm kiếm tăng lần lượt là 189% và 49% vào đầu năm. Những cái tên khác góp mặt trong cuộc trò chuyện thời trang trực tuyến bao gồm Christopher John Rogers, I.Am.Gia, The Attico và Christopher Esber.

Lượt tìm kiếm thương hiệu Christopher John Rogers tăng 164% kể từ đầu năm, sau khi được nhiều ngôi sao ủng hộ như Lady Gaga, Bella Hadid và một vai khách mời trong Gossip Girl. Trong khi đó, nhờ bộ bikini in họa tiết ngựa vằn Dua Lipa mặc trong MV Love Again, lượt tìm kiếm của The Attico tăng 224%.

Vai trò của người nổi tiếng

Trên thực tế, không ít ngôi sao đã và đang làm cho các thương hiệu, xu hướng cá nhân trở nên thịnh hành, nhiều hơn bất kỳ người có ảnh hưởng nào trên mạng xã hội.

Lý giải cho vấn đề này, Brenda Otero cho biết chúng ta đang sống trong thập kỷ thứ hai của quá trình dân chủ hóa thời trang. Trong thập kỷ qua, các blogger và người có ảnh hưởng đã phá bỏ bức tường thành của ngành thời trang. Các thương hiệu bắt đầu bán hàng trực tuyến cho khách hàng. Ở thời điểm hiện tại, sự phù hợp với văn hóa và cộng đồng là điểm mấu chốt.

"Các tín đồ thời trang không cần đi theo người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nữa. Họ thích pha trộn các phong cách khác nhau, những ảnh hưởng từ các xu hướng kỹ thuật số, Netflix, nhạc sĩ hoặc trò chơi điện tử.

Thời trang trong phim Bridgerton được nhiều người yêu thích. Ảnh: Liam Daniel.

Đó là lý do loạt phim của Netflix đang thúc đẩy xu hướng thời trang hơn bất kỳ sàn diễn nào trong năm nay. Phong cách Bridgerton được gọi là "Regencycore", đã thu hút hơn 105.000 lượt đề cập trên mạng xã hội trong suốt năm. Halston giúp lượt tìm kiếm thương hiệu tăng 550% sau khi Netflix phát hành miniserie về nhà thiết kế huyền thoại người Mỹ.

Bên cạnh đó, loạt phim thứ 3 của Giáo dục giới tính tạo ra nhu cầu mới về áo khoác varsity và quần jean ống loe, với lượt tìm kiếm tăng lần lượt là 93% và 50%, một tuần sau khi phim ra mắt.

Ngôi sao quần vợt Emma Raducanu là cái tên được quan tâm trong làng thời trang. Ảnh: British Vogue.

Các video âm nhạc cũng có tác động tương tự. Kanye West đã thúc đẩy nhu cầu về Yeezy lên 128% sau khi ra mắt album mới. Billie Eilish, Doja Cat, Olivia Rodrigo và Lisa (BlackPink) cũng được xác định là một trong những người tạo xu hướng lớn nhất trong năm, thúc đẩy nhu cầu mua trực tuyến đối với mọi thứ từ áo rhinestone đến quần cao su và giày boots.

Theo Lyst, khi Lil Nas X mặc bộ vest của Richard Quinn tới lễ trao giải BET Awards 2021, lượt xem trang phục của thương hiệu này đã tăng 78% trong 24 giờ. Trong khi đó, Hailey Bieber đăng hình ảnh của cô trong chiếc váy Alessandra Rich đã chứng kiến ​​lượt tìm kiếm thương hiệu này tăng 168% trong vòng 48 giờ.

Xu hướng này sẽ tiếp tục diễn ra vào năm 2022. Lyst xác định những người tiên phong về văn hóa có thể là nhà thơ đoạt giải Amanda Gorman, người chiến thắng Grand Slam - Emma Raducanu, nhà thơ và người mẫu Louis Vuitton - Kai-Isaiah Jamal...

Họ thiết lập xu hướng và ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện thời trang vào năm 2022. Ngoài ra, nhiều thương hiệu trẻ có thị phần nhất định sẽ tăng trong năm tới.

Điều đó không có nghĩa là các thương hiệu lớn sẽ không giữ được tiếng nói và sự quan tâm của khách hàng.

Balenciaga là một trong những người chiến thắng lớn nhất năm 2021. Sau màn hợp tác với Fortnine, các tìm kiếm về trò chơi đã tăng vọt 72%. Thương hiệu cũng tạo ra sự quan tâm nhiều thông qua Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) và Met Gala, với lượt tìm kiếm tăng lần lượt là 505% và 355%.