Những người chỉ ăn thực phẩm tại địa phương

Locavore ra đời vào năm 2005 và trở thành một xu hướng tại Mỹ.

Locavore /ˈləʊ.kə.vɔːr/ (danh từ): Người chỉ ăn thực phẩm tại địa phương

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa locavore là người chỉ ăn thực phẩm được trồng hoặc sản xuất tại địa phương.

Tác giả của thuật ngữ locavore là Jessica Prentice, một đầu bếp, nhà văn người Mỹ. Năm 2005, Jessica đã tạo ra locavore nhằm khuyến khích người dân sử dụng những thực phẩm được sản xuất ngay tại địa phương. Những thực phẩm này được cung cấp tại chỗ nên sẽ tươi ngon hơn, đồng thời giảm được lượng khí thải từ việc đóng gói, vận chuyển gây hại cho môi trường sống.

Locavore dần được biết đến và trở thành xu hướng tại Mỹ thời bấy giờ. Đến năm 2007, thuật ngữ độc đáo này được từ điển Oxford bình chọn là từ của năm.

Ứng dụng của từ locavore trong tiếng Anh:

- The locavore movement has been successful in supporting small local farmers.

Dịch: Phong trào sử dụng thực phẩm địa phương đã thành công trong việc hỗ trợ các hộ nông dân nhỏ lẻ tại địa phương.

- The pomegranates, lettuce, and tomatoes came from out of state, it was hard to be a complete locavore during the winter.

Dịch: Lựu, rau xà lách và cà chua đều là nông phẩm nhập từ các bang khác, thật khó để trở thành người chỉ ăn thực phẩm địa phương trong suốt mùa đông.