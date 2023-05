Những người chấp nhận cuộc sống không con

“Tôi không thể có con’’, Helen Pidd, phóng viên tại tờ Guardian, bộc bạch về nỗi sợ lớn nhất của mình. Áp lực từ xã hội, môi trường làm việc và cả truyền thông khiến cô mệt mỏi và buồn bã.

Bất chấp những mong mỏi, cô và chồng quyết định ngừng nỗ lực tìm kiếm con đầu lòng sau ba lần thụ tinh trong ống nghiệm thất bại. Tuy nhiên, nỗi đau của Pidd phần nào nguôi ngoai khi cô trò chuyện với một vài gia đình chấp nhận không đẻ con nhưng vẫn hạnh phúc với lựa chọn đó.

Niềm an ủi đầu tiên của cô là Mia và Laura (Anh). Cặp đôi này kết hôn sớm nhưng nhất quyết không sinh con vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống ý nghĩa và đáng giá. Đối với họ, công việc chăm em bé thật vất vả và điều họ cần là sự tự do ở tuổi 30.

Pidd đồng tình với quan điểm trên khi cha mẹ phải hy sinh nhiều thời gian và công sức để nuôi dạy con cái, tuy nhiên, đó là trách nhiệm cao cả của đấng sinh thành và phụ huynh chẳng thể thể đổ lỗi cho sự có mặt của chúng.

Ở Berlin (Đức), nữ phóng viên có cơ hội gặp gỡ thành viên của cộng đồng “We Are Childfree” (Chúng tôi tự nguyện không sinh con).

Zoë Noble - nhiếp ảnh gia Anh sống ở Berlin đồng thời là người sáng lập dự án - cho biết cô chưa bao giờ bị thôi thúc bởi việc có em bé.

Chia sẻ về câu chuyện của mình, Noble nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi phải cầu xin cơ sở y tế cho cô cắt bỏ tử cung sau nhiều năm điều trị u xơ.

Tương tự, Glazebrook, bạn đời của Noble, bị “chất vấn” bởi hàng loạt câu hỏi khi yêu cầu bác sĩ thắt ống dẫn tinh của mình. “Tôi vừa đến để nghe tư vấn, và bác sĩ hỏi, 'Anh có con không?' Không. 'Vậy anh có dự định đó chứ?' Không là không, 'Anh chắc chưa?'”.

Một thành viên khác bồi hồi kể về việc liên tục bị bác sĩ từ chối thắt ống dẫn trứng. “Cô sẽ sẽ đổi ý thôi”, các bác sĩ quả quyết. 12 năm sau, người phụ nữ mới thực hiện được mong muốn của mình khi vừa tròn 30 tuổi.

Theo New York Post, tình trạng bác sĩ từ chối phẫu thuật cho bệnh nhân nữ với lý do những phụ nữ này sẽ thay đổi suy nghĩ và muốn có em bé không phải hiếm.

Lise Scott (41 tuổi, Berlin) có 15 năm kinh nghiệm làm bảo mẫu. Theo đó, cô biết rõ công việc chăm em bé vất vả như thế nào nên không muốn dành phần đời còn lại để nuôi con.

“Tôi yêu con nít. Tôi thích chơi với chúng. Nhưng làm mẹ thì không”, Scott thẳng thắn chia sẻ.

Theo chuyên gia tâm lý Zoe Krupka (Austrialia), nhiều phụ nữ quyết định không mang thai chẳng phải vì ghét trẻ em mà vì đây là quyết định cá nhân hoàn toàn có ý thức của họ.

Khác với Noble và Scott, Marcy Mendelson (47 tuổi, Berlin) cho biết cô chắc chắn phải bỏ lỡ những trải nghiệm quý giá khi chấp nhận sinh con. Nữ nhiếp ảnh gia từng chụp hình cho National Geographic và đi bộ hơn 27 km qua sa mạc khắc nghiệt để săn báo gêpa.

Trong khi đó, nhiều người cũng viết về vấn đề phụ nữ ngày nay không sinh em bé vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân.

Ruby Warrington, tác giả cuốn sách “Women Without Kids” (Cuộc sống không con trẻ), tiết lộ “trang mới trong lịch sử nhân loại” đang mở ra.

Cô lạc quan về tương lai: “Sẽ thế nào nếu ngày càng nhiều phụ nữ dư giả thời gian, sức lực để gia tăng cơ hội lãnh đạo của họ trong lĩnh vực chính trị và nghệ thuật?”.

Viễn cảnh trên rõ ràng góp phần kiến tạo nên thế giới công bằng và văn minh hơn, nữ tác giả nhấn mạnh.

Do đó, Pidd tự hào khi trở thành mảnh ghép nhỏ của thế hệ phụ nữ tiên phong thay vì nạn nhân của sự thương hại chỉ vì không có con.

