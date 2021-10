‘Những người bạn’ đến với độc giả Nhật Bản

Cuốn "Những người bạn" do nữ họa sĩ Đốm Đốm vẽ minh họa vừa được Nhà xuất bản Sunny Side (Nhật Bản) phát hành.

Tác phẩm này là sự kết nối, đồng hành của Nhà xuất bản Kim Đồng và hai tác giả Nhật Bản - Việt Nam. Theo đó, phần lời đến từ tác giả nổi tiếng Aihara Hiroyuki - người có hơn 100 cuốn Ehon và truyện đồng thoại được yêu thích tại Nhật Bản. Phần minh họa với những bức vẽ ngọt ngào đến từ họa sĩ Đốm Đốm (Vũ Thủy Ngọc Hà).

Cuốn Những người bạn phiên bản tiếng Việt được Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành lần đầu tiên tại Việt Nam năm 2020. Sách dành cho lứa tuổi mầm non.

Trong tác phẩm, nhà văn Aihara Hiroyuki đã có đôi lời gửi độc giả Việt Nam: “Là người Nhật Bản, tôi mong muốn cùng bạn đọc Việt Nam trở thành những người bạn, rồi có thể cùng nhau đi du lịch khám phá thiên nhiên Việt Nam giống như hai nhân vật chính Gấu Nâu và Mèo Mun trong câu chuyện này”.

Trong truyện, hình ảnh người Nhật thể hiện qua nhân vật Gấu Nâu trầm tĩnh, còn Mèo Mun là đại diện cho người Việt Nam. Từ một sự gặp gỡ tình cờ và trải qua hành trình bên nhau, cả hai đã dần thấu hiểu, giúp đỡ và tin tưởng lẫn nhau.

Tranh truyện Ehon Những người bạn phiên bản tiếng Việt và tiếng Nhật. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Thông tin từ Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết ngay khi cầm trên tay ấn bản tiếng Việt, tác giả Aihara Hiroyuki đã mong muốn cuốn sách được phát hành tại Nhật Bản thông qua Nhà xuất bản Sunny Side. Aihara Hiroyuki cũng bày tỏ hy vọng trẻ em hai nước sẽ có sự gắn kết bền chặt như “những người bạn”.

Tác giả người Nhật này cũng đánh giá cao phần vẽ minh họa của họa sĩ Đốm Đốm, người đã đồng hành cùng mình để tạo nên cuốn tranh truyện: “Họa sĩ Đốm Đốm đã thể hiện lại cảm xúc của tôi bằng những bức tranh tuyệt vời. Tôi thực sự thích những bức tranh của cô ấy”.

Đốm Đốm là bút danh của nữ họa sĩ Vũ Thủy Ngọc Hà. Cô chuyên vẽ minh họa sách thiếu nhi và truyện tranh. Trong tác phẩm này, những bức tranh tươi sáng, dễ thương của Đốm Đốm bắt nguồn từ sự tưởng tượng từ những câu chuyện dân gian mẹ kể cho cô nghe hồi còn nhỏ.

Cô từng vẽ minh họa cho một số tác phẩm tiêu biểu như Hoàng tử Rơm (2017), Bàn tay của Bố (2017), Cuộc phiêu lưu của Jenny ở vương quốc Ham Chơi (2019), Chuyện này chuyện kia (2020)...

Họa sĩ Đốm Đốm từng đoạt giải nhất Scholastic Picture Book Award 2019 với tác phẩm The Girl on the roof and the Boy on the beach. Mới đây, cuốn sách này đã được Scholastic - tập đoàn xuất bản hơn 100 năm tuổi có trụ sở tại Mỹ - ấn hành.

Trước đó, Nhà xuất bản Kim Đồng đã bán bản quyền các tác phẩm như Chang hoang dã - Gấu cho một nhà xuất bản tại Anh và Đúng là Tết (ấn bản song ngữ) cho đơn vị xuất bản tại Đức.

“Những cuốn sách được bán bản quyền và xuất bản tại nước ngoài cho thấy các đề tài và cách thể hiện của các tác giả Việt Nam đã được bạn đọc quốc tế quan tâm và đón nhận. Đây là niềm vui rất lớn đối với những người làm công tác sáng tạo trong nước”, bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng - chia sẻ.