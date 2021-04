Những ngôi trường Hoàng thân Philip từng theo học

Tiến sĩ Hahn, hiệu trưởng trường Gordonstoun lúc bấy giờ, mô tả Philip là một học sinh thông minh và can đảm. Ông từng giữ chức đội trưởng đội khúc côn cầu và cricket của trường, theo The Express & Star. "Philip là một chàng trai có lòng dũng cảm và sức chịu đựng phi thường. Khi làm nhiệm vụ, cậu không biết chán nản là gì", tiến sĩ nói. Ảnh: The Express & Star.