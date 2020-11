Những ngôi sao vẫn đóng chung phim sau khi chia tay

Robert Pattinson và Kristen Stewart từng nhận nhiều giải thưởng điện ảnh MTV hạng mục Nụ hôn đẹp nhất màn ảnh với series Twilight. Đây cũng là bộ phim se duyên cho hai ngôi sao nổi tiếng. Suốt thời gian đóng phim, họ đã hẹn hò. Mối quan hệ này thực sự chấm dứt sau khi sao nữ diễn viên bị khui hình ảnh hôn đạo diễn Rupert Sanders trong thời gian đóng Snow White and the Huntsman. Sau khi chia tay, "ma cà rồng" và nàng Bella vẫn tay trong tay quảng bá phần phim The Twilight Saga Breaking Dawn - Part 2. Nguồn tin từ The HuffPost cho biết họ từng tái hợp hồi cuối năm 2012 trước khi chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ. Ảnh: Getty.