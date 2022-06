Những ngôi sao tiêu tan sự nghiệp vì quấy rối tình dục ở game show

Lee Se Young bị tẩy chay suốt nhiều năm vì quấy rối nhóm nhạc B1A4, BlockB và Infinite. Tờ Osen nhận định hành động của cô là không thể biện minh.

Ranh giới giữa đùa giỡn với quấy rối tình dục rất mong manh và mơ hồ. Nhiều nghệ sĩ lấy lý do giải trí, tạo tiếng cười cho khán giả để có hành động nhạy cảm, đi quá giới hạn với đồng nghiệp ở chương trình truyền hình.

Nhiều trường hợp tại Hàn Quốc thậm chí bị công chúng tẩy chay, cơ quan chức năng điều tra vì có hành vi quấy rối tình dục.

Quấy rối tình dục tràn lan ở truyền hình Hàn Quốc

Theo Korea Herald, Viện Giáo dục và Thúc đẩy Bình đẳng Giới (KIGEPE) Hàn Quốc cho biết sau khi theo dõi 33 chương trình giải trí được xem nhiều nhất trên truyền hình, nhận thấy 56 trường hợp lệch lạc giới tính và có tình huống quấy rối tình dục. Con số này cao gấp 8 lần so với cùng kỳ năm 2017.

Phần lớn nội dung phân biệt đối xử về giới, số khác biện minh cho hành vi quấy rối tình dục hoặc bạo lực tình dục, Korea Herald nhận định.

Trong một chương trình được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia, một khán giả được yêu cầu lên sân khấu để đóng vai người giúp việc. Để buộc tội cô ấy là kẻ thích "tán tỉnh" đàn ông, một diễn viên đã giả vờ sử dụng bạo lực với cô ấy. Sau đó, dàn diễn viên nam lần lượt ôm chầm lấy cô và lắc người.

Diễn viên hài Lee Se Young bị tẩy chay sau cáo buộc quấy rối tình dục.

Trong phân đoạn khác của cùng chương trình, dàn diễn viên nữ đã gây cười bằng cách quấy rối tình dục một người đàn ông bất chấp việc anh này từ chối. KIGEPE nhấn mạnh đó là trò đùa để che đậy hành động quấy rối và bạo lực tình dục.

Trên một chương trình của truyền hình cáp, dàn diễn viên nam yêu cầu khán giả sắp xếp lại chỗ ngồi theo sức hấp dẫn ngoại hình của họ. Nam diễn viên nói: “Những người đẹp nên ngồi ở hàng đầu, những người không hấp dẫn hãy ngồi ở phía sau”.

Việc quay phim hay chương trình chung, đặc biệt các cảnh tình cảm thường bị lợi dụng để quấy rối tình dục. Kẻ quấy rối có thể lấy lý do nghệ thuật hay công việc để che đậy ý đồ.

Cuối năm 2021, nữ diễn viên Heo Yi Jae lần đầu giải thích lý do cô giải nghệ. Cô cho biết trong quá trình quay phim đã bị một nam diễn viên cố tình đụng chạm. Còn nữ diễn viên Yoon Jin Seo từng nói nói việc quay cảnh ân ái là điều khó khăn đối với tất cả diễn viên. "Thời gian đó, tôi kiệt quệ cả về tinh thần và thể chất", cô thú nhận.

Nam giới chiếm 64,6% trong các chương trình giải trí được KIGEPE theo dõi, bao gồm chương trình tạp kỹ và chương trình thực tế. Hơn 4/5 (83,8%) người dẫn chương trình là nam giới.

Một lãnh đạo KIGEPE cho biết: “Bất chấp những nỗ lực ngày càng tăng nhằm xóa bỏ phân biệt giới tính và bạo lực tình dục, các chương trình giải trí trên truyền hình vẫn còn lâu mới cải thiện được tình hình đó”.

Vị này cho rằng cần có mức độ nhạy cảm giới cao hơn đối với các đài truyền hình và nhân viên sản xuất để ngừng hợp lý hóa hoặc biện minh cho tình trạng bạo lực tình dục.

KIGEPE có kế hoạch yêu cầu Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc kiểm duyệt một số trường hợp thiên vị giới tính và quấy rối tình dục được phát hiện trong quá trình giám sát các chương trình.

Hành động không thể biện minh

Tháng 3/2021, điễn viên hài Hàn Quốc Park Na Rae bị cáo buộc quấy rối tình dục vì có những nhận xét, cử chỉ không phù hợp với thành viên Kai của EXO và một con búp bê nam trong chương trình Hey Na Rea.

Trong chương trình, Park Na Rae nhại lại câu nói về quần lót của Kai trong chương trình Knowing Brothers kèm theo bình luận nhạy cảm.

Công chúng phẫn nộ tẩy chay nữ diễn viên, thậm chí gửi đơn tố cáo. Cuối tháng 3/2021, Edaily đưa tin cảnh sát mở cuộc điều tra. Thời điểm đó, nữ diễn viên phải xóa tất cả video và xin lỗi khán giả.

“Tôi xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho khán giả khi đăng tải video không phù hợp. Là người của công chúng, tôi phải chịu trách nhiệm về chương trình phát sóng. Tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ phải kiểm tra kỹ lưỡng từ khâu lên kế hoạch đến nhân vật, diễn xuất, đạo cụ, nội dung chương trình. Tôi đã khiến nhiều người thất vọng vì cách xử lý thiếu chuyên nghiệp”, diễn viên hài cho biết.

Park Na Rae từng bị điều tra.

Edaily đưa tin vào tháng 6/2021, cảnh sát đưa ra kết luận về vụ việc. Cảnh sát bác bỏ cáo buộc quấy rối tình dục của nữ diễn viên hài Park Na Rae.

"Chúng tôi quyết định hành vi của Park Na Rae không thể bị coi là tội dâm ô dựa trên tiền lệ của tòa án tối cao", đại diện sở cảnh sát Gangbuk, Seoul thông báo. Tuy nhiên, vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp được xây dựng suốt nhiều năm của diễn viên hài.

Năm 2018, tờ Metro đưa tin diễn viên Kim Saeng Min bị trừng phạt vì quấy rối tình dục. Nam diễn viên hài đang thành công rực rỡ nhưng tiêu tan sự nghiệp khi bị một phụ nữ tố anh quấy rối tình dục cô từ trước đó 10 năm.

“Vào thời điểm đó, tôi không thể nhận ra nạn nhân bị tổn thương và gần đây tôi đã nghe về những đau đớn cô ấy phải chịu đựng. Tôi biết đã quá muộn màng nhưng tôi muốn gặp cô ấy và thành thật xin lỗi, cúi đầu cầu xin sự tha thứ vì những hành động đáng xấu hổ của bản thân trong quá khứ”, Kim Saeng Min xin lỗi trước khi rút khỏi tất cả chương trình truyền hình anh tham gia.

Sau vụ việc, anh ấy rút khỏi tổng cộng 7 chương trình truyền hình gồm Entertainment Weekly, Kim Saeng Min's Receipts, Let’s Go! Video Travel and Animal Farm…

Trước đó, năm 2017, diễn viên hài Lee Se Young của chương trình SNL Korea 8 bị cáo buộc quấy rối tình dục các thành viên của nhóm nhạc nam B1A4, Infinite và Block B. Qua video có tựa đề “Phía sau quá trình tuyển chọn B1A4”, người xem nhận thấy Lee Se Young và các diễn viên nữ khác chạm vào cơ thể ca sĩ nam, kể cả bộ phận nhạy cảm. Lee Se Young thậm chí hét lên: “Tôi đã chạm vào người họ”.

“Tôi xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng với hành động sai trái. Tôi đã gửi lời xin lỗi đến từng thành viên trên phim trường và với lá thư này, tôi muốn một lần nữa gửi lời xin lỗi đến tất cả người hâm mộ cũng như nhóm nhạc B1A4. Tôi sẽ suy ngẫm về hành động của mình nhiều lần để những điều như thế này không xảy ra. Tôi thành thật xin lỗi”, Lee Se Young cho biết.

Đơn vị sản xuất SNL Korea đưa ra lời xin lỗi nhưng khán giả không chấp nhận. Họ tức giận khi SNL Korea và Lee Se Young chỉ xin lỗi B1A4 mà không nhắc tới Block B hay Infinite. Người hâm mộ tố cáo Lee Se Young quấy rối tình dục và trình báo vụ việc với cảnh sát.

Khi tranh cãi ngày càng gay gắt, nữ diễn viên tuyên bố từ bỏ giải thưởng tại Lễ trao giải Văn hóa và Giải trí Hàn Quốc lần thứ 24 và rút khỏi những chương trình cô tham gia, chẳng hạn Comedy Big League, SNL Korea 8…

Osen đưa tin vào tháng 3, Lee Se Young cố gắng lấy lại thiện cảm của khán giả thông qua SNL Korea 9. Tuy nhiên, sau cáo buộc quấy rối tình dục, diễn viên hài không được khán giả chấp nhận. Sau đó, cô biến mất khỏi các chương trình truyền hình và ra mắt với tư cách một YouTuber. Lee Se Young cũng phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình.

Diễn viên hài giải thích cô phẫu thuật thẩm mỹ vì “bị tổn thương nặng nề bởi những bình luận ác ý liên quan đến ngoại hình”. Osen chỉ trích hành động của Lee Se Young.

Tờ này viết: “Thật không may khi Lee Se Young - người bị tổn thương nghiêm trọng bởi những bình luận ác ý - dường như đã quên đi những sai lầm trong quá khứ. Lý do khiến cô ấy không còn cách nào khác ngoài việc biến mất khỏi đài truyền hình là do ảnh hưởng quá lớn của cuộc tranh cãi quấy rối tình dục chứ không phải những bình luận ác ý”.

Osen viết tiếp: “Thời điểm đó, cô ấy chỉ để lại vài dòng xin lỗi vu vơ về việc quấy rối tình dục. Các nam thần tượng đều nói họ không sao, nhưng bản thân hành vi của cô ta, chẳng hạn việc quấy rối bộ phận sinh dục của người khác là không thể biện minh được”.

Bàn tay lịch thiệp

Cũng bởi những tranh cãi có thể xảy ra và sự nghiêm khắc của công chúng Hàn Quốc, nhiều sao nam nước này rất cẩn thận khi tiếp xúc với nghệ sĩ khác giới.

Họ hạn chế động chạm trực tiếp vào cơ thể đồng nghiệp nữ mà chỉ đặt hờ tay. Bởi thế, “bàn tay lịch thiệp” là cụm từ rất phổ biến ở ngành giải trí Hàn Quốc. Trong khi đó, sao nữ cũng bảo vệ bản thân bằng cách dùng chăn che chắn cơ thể mỗi khi mặc trang phục hở và quay chương trình truyền hình hay tham gia sự kiện.

Khi quay một MV hợp tác, B.I và Lee Hi có cảnh thân mật. Lee Hi nằm tựa đầu lên đùi của B.I. Tuy nhiên, để tránh những phiền phức không đáng có giữa hai người, B.I đã đặt một chiếc gối lên đùi trước khi Lee Hi nằm xuống. Anh cũng đặt tay lên trên đầu Lee Hi và thành ghế thay vào chạm vào người nữ ca sĩ.

Jackson, Cha Eun Woo, B.I tránh chạm vào cơ thể bạn diễn nữ.

Thậm chí, trong quá trình quay phim, một số sao nam Hàn Quốc cũng hạn chế chạm vào cơ thể đồng nghiệp nữ nhiều nhất có thể. Trong một cảnh quay của Người đẹp Gangnam, Cha Eun Woo chỉ đặt nhẹ tay lên hông đồng nghiệp để tránh đụng chạm quá thân mật với cô.

Khi biểu diễn chung với nữ rapper Jessi, Jackson (thành viên nhóm GOT7) thực hiện một cử chỉ để lại ấn tượng tốt cho dân mạng. Khi Jackson choàng tay qua vai đàn chị, anh vẫn giữ khoảng cách để tránh chạm vào cô. Sau sân khấu này, Jackson nhận được nhiều lời khen ngợi.