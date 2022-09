Những ngôi sao thủ vai Nữ hoàng Anh trên phim

New York Post nhận định dù có nhiều diễn viên khắc họa nhiệt tình hình tượng Nữ hoàng Elizabeth II, Jeannette Charles vẫn là người có ngoại hình giống, hóa thân đạt nhất trong vai người trị vì nước Anh. Bà từng xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm kể về nữ hoàng, ví dụ như The Sooty Show, Austin Powers in Goldmember, Shining Time Station: Queen for a Day và Naked Gun: From the Files of Police Squad!... Ảnh: New York Post.