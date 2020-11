Những ngôi sao sai lầm khi bỏ vai trong phim bom tấn

Guardians of the Galaxy 2 (2017): Matthew McConaughey từng phân vân giữa hai dự án Vệ binh dải ngân hà 2 và bộ phim The Dark Tower. Cuối cùng, McConaughey quyết xuất hiện trong tác phẩm mới. Tài tử lý luận thương hiệu Vệ binh dải ngân hà đã thành công, vì vậy anh muốn có mặt trong The Dark Tower để tạo dấu ấn riêng. Cuối cùng, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephen King không thành công bằng Vệ binh dải ngân hà 2 như anh mong muốn. Ảnh: Instagram, Marvel Studio.