Những ngôi sao Hollywood liên tiếp đóng phim dở

Edgar Ramírez: Năm 2010, với vai diễn trong mini-series Carlos, Edgar Ramírez đồng thời nhận đề cử từ hai giải thưởng nghệ thuật danh giá là Quả Cầu vàng và Emmy. Hậu Carlos, vai phụ trong Zero Dark Thirty (2013) đã định hình sự nghiệp điện ảnh của Edgar Ramírez gắn với các bộ phim có yếu tố bạo lực. Tuy nhiên, những nỗ lực của anh trong Wrath of the Titans (2012), Deliver Us from Evil (2014), Point Break (2015), The Girl on the Train (2016)... mang đến nhiều thất bại hơn sự ghi nhận của giới chuyên môn. Năm 2020, bộ phim The Last Days of American Crime có Edgar Ramírez đóng chính chỉ nhận điểm 0% từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes. Ảnh: Netflix.