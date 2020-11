Những ngôi sao được vinh danh ở Oscar sau khi qua đời

Năm 1983, tài tử gạo cội Ralph Richardson qua đời ở tuổi 80 do đột quỵ. Hai năm sau khi mất, ông được đề cử giải Oscar hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes. Tuy nhiên, giải thưởng năm đó thuộc về diễn viên Campuchia Haing S. Ngor (phim Cánh đồng chết) - tài tử gốc Á duy nhất được đề cử hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc.