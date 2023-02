Những ngôi nhà có giá khởi điểm chỉ 1 USD

Tom Rawson, chủ sở hữu của căn nhà 3 phòng ngủ trên đường Roscommon (phía nam Auckland, New Zealand), đã bán chỗ ở của mình với giá 1 USD .

Gia đình Rawson sống ở đây gần 30 năm và gần đây đã chuyển đi. Nơi này từng bị phá hủy trong một vụ hỏa hoạn.

Vì ảnh hưởng của trận cháy, ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, không có bảo hiểm và vợ chồng anh cũng không đủ khả năng để cải tạo. Do vậy, họ đã quyết định để thị trường quyết định giá trị của nó trong tình trạng hiện tại, NZ Herald đưa tin.

Các căn nhà bị cháy được rao bán với giá rẻ. Ảnh: One Roof.

Rawson hy vọng số tiền 1 USD sẽ thu hút nhiều sự chú ý, kể cả những tên trộm, người lang thang.

Theo kinh nghiệm của anh, những bất động sản giá thấp như vậy thường được mua nhanh chóng.

“Thật tốt khi mọi người không biết nó đáng giá bao nhiêu. Khi căn nhà bị cháy, tôi chỉ muốn bán lẹ. Chúng tôi tin tưởng vào thị trường và quy trình đấu giá”, Rawson nói.

Rawson cho biết giá trị thực của tài sản là 860.000 USD . Tuy nhiên, con số đó không phù hợp ở thời điểm hiện tại vì ngôi nhà không còn ở đó nữa. Thậm chí, giá đất là 820.000 USD cũng hơi cao vì chi phí dỡ bỏ ngôi nhà cũng cần được tính đến.

“Tôi đoán rất nhiều người sẽ muốn cạnh tranh. Cuối cùng, nó sẽ đạt được mức giá tương xứng với số tiền ban đầu, gồm mảnh đất cộng với một ngôi nhà cần được dỡ bỏ”, anh nói thêm.

Rawson cho biết đây là một món hời đối với ai đó và hy vọng nó sẽ lọt vào “mắt xanh” của dân xây dựng hoặc người cần nơi ở. Trước khi dọn vào, họ sẽ phải đập bỏ căn cũ rồi mới có thể xây dựng.

Ngôi nhà của Rawson là một trong số những bất động sản đang được rao bán phổ biến ở Auckland và Hamilton.

Năm ngoái, đại lý Ray White Manukau có 6 đợt cháy hàng, nhưng cho đến nay, họ chỉ ghi nhận 3 đợt.

Ray White Manukau cũng đang tiếp thị ba cửa hàng thương mại ở Manurewa bị hư hỏng nặng do hỏa hoạn. Những nơi này cần chủ sở hữu mới để sửa chữa, tái sử dụng hoặc cho thuê.

Một nhà đầu tư đã chộp lấy một trong ba địa điểm trong cuộc đấu giá vào tuần trước.

Phần đất rộng 673 m2 có hai căn nhỏ và một gara riêng biệt. Nhưng ngôi nhà lớn đã bị thiêu rụi và không thể ở được.

Có 9 nhà thầu đã đăng ký quan tâm đến tài sản và một số khác muốn thuê lâu dài.

Ngoài ra, một bất động sản ở Dinsdale cũng được săn đón tương tự. Hiện đã có 8 người đặt giá thầu và 52 cá nhân trả giá để sở hữu nó.

David Forster, người đại diện niêm yết, cho hay nơi này bị bốc cháy trong tình trạng vô chủ vào cuối năm ngoái.

Các bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy một số cửa sổ bị đóng ván, cửa ra vào xếp chồng lên nhau ở phía trước ban công trong khung cảnh cháy đen.

Forster cho biết thêm khu đất này có diện tích 625 m², các nhà phát triển có thể xây dựng một căn song lập hoặc chia nhỏ thành ba mảnh để dùng cho mục đích khác nhau.

Trong khi nhiều người mua thường nghĩ rằng họ sẽ có được một món hời, đặc biệt là khi nó đang được bán trên thị trường dưới dạng thế chấp và bán nhà, Forster không tình lắm với ý kiến này.

“Tôi đã bán tài sản thế chấp trong một thời gian dài và luôn trấn an mọi người rằng các ngân hàng có trách nhiệm bán nó với giá càng cao càng tốt”.

