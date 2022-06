Những nghề nghiệp khác lạ từng xuất hiện trong văn chương

Work Won’t Love You Back by Sarah Jaffe và Lost in Work của Amelia Horgan cho ta hình dung được tính chất công việc ngay từ chính tên gọi của tác phẩm. Hai cuốn sách phi hư cấu đã đặt ra những vấn đề thiết thực xoay quanh các công việc hiện tại. Với một loạt nghiên cứu điển hình từ mọi tầng lớp xã hội, Work Won’t Love You Back và Lost in Work đã đặt ra các vấn đề về sự đam mê, giá trị kinh tế, nhịp độ công việc, sự đánh đổi về thời gian cũng như các mối quan hệ xã hội. Nguồn: Lighthouse Bookshop.