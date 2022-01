Những ngày cuối năm của người mẫu Việt

Thùy Dương nói vui sẽ cố gắng nữ công gia chánh trong những ngày Tết. Nổi lên từ Vietnam's Next Top Model, Thùy Dương thuộc lớp người mẫu dày dặn kinh nghiệm, được yêu thích nhờ phong cách high fashion. 2021 là năm hoạt động nổi bật của Thùy Dương với vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam. Ảnh: @tyhd.official.