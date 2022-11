Những ngày cuối đời của Aaron Carter

Một tháng trước khi mất, Aaron Carter rao bán căn nhà riêng để "bắt đầu chương mới của cuộc đời". Mối quan hệ của anh và hôn thê cũng trở nên tồi tệ.

Ngày 5/11, truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin về sự ra đi đột ngột của "hoàng tử nhạc pop" Aaron Carter. Nam ca sĩ qua đời tại nhà riêng ở Lancaster, California, Mỹ. Sở Cảnh sát quận Los Angeles vẫn đang điều tra để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Aaron Carter.

Sự ra đi đột ngột của Aaron Carter ở tuổi 35 khiến gia đình, đồng nghiệp và khán giả thương tiếc.

"Nổi tiếng khi còn trẻ giống như một lời nguyền hơn là may mắn. Và việc giữ được sự nổi tiếng qua thời gian không phải là điều dễ dàng. An nghỉ, Aaron Carter", nhạc sĩ Dianne Warren chia sẻ trên Twitter.

Anh em Nick và Aaron Carter đình đám một thời. Ảnh: Getty.

Ca sĩ Billy Gilman đăng tải bức ảnh chụp chung cùng Aaron Carter khi còn trẻ. Gilman nói bất ngờ và đau buồn khi nhận tin đồng nghiệp qua đời.

"Tôi buồn khi nhìn lại tấm ảnh này. Bạn thực sự là một thiên tài âm nhạc. Tôi sẽ không bao giờ được như vậy", Billy Gilman bày tỏ.

Diễn viên Joey Sasso gửi lời chia buồn đến gia đình nhạc sĩ. Anh cho hay việc Aaron Carter mất khi tuổi đời còn trẻ thực sự là bi kịch lớn của gia đình.

"Anh ấy vừa có con trai, giờ đây cậu bé không còn cha. Aaron qua đời khi còn quá trẻ. Đó là một bi kịch khủng khiếp. Yên nghỉ nhé, anh Aaron", nam diễn viên chia sẻ.

Hiện tại, anh trai của Aaron Carter - ca sĩ Nick Carter - chưa chia sẻ trước sự ra đi của em. Melanie Martin - hôn thê cũ của ca sĩ - đăng video khóc khi đang lái xe. Cô bày tỏ: "Gia đình chúng tôi đau buồn trước sự ra đi của Aaron Carter. Tôi phải cố gắng để chấp nhận sự thật này. Xin cảm ơn những lời động viên của mọi người". Martin cũng mong muốn nhận được sự riêng tư trong thời điểm này.

Theo People, khoảng một tháng trước khi mất, Aaron Carter rao bán biệt thự riêng ở California với giá gần 800.000 USD . Thời điểm đó, nam ca sĩ chia sẻ: "Bán ngôi nhà thứ hai của tôi. Đây là một biệt thự với nhiều kỷ niệm. Tôi đã sẵn sàng cho một chương mới ở ngôi nhà thứ ba của mình. Tại đây, tôi sẽ tạo nên một cuộc sống tươi đẹp mới cho gia đình mình. Năm nay thật sự khó khăn nhưng tôi đã học được rất nhiều. Cảm ơn mọi người".

Thời gian qua, mối quan hệ giữa Aaron Carter và hôn thê Melanie Martin ngày càng trở nên tồi tệ. Giữa tháng 9, nam rapper cáo buộc Melanie Martin ăn cắp đồng hồ và túi hàng hiệu của anh. Thậm chí, Aaron Carter cho rằng nửa kia đã bán nhẫn đính hôn, đồng hồ Rolex mà nam rapper tặng cùng đôi giày Dolce&Gabbana trị giá 2 triệu USD .

Sau đó, cảnh sát đã áp giải Melanie Martin ra khỏi nhà nhưng cô không bị còng tay hay giam giữ, theo TMZ. Rapper khẳng định anh sẽ tìm người xứng đáng hơn Melanie để yêu.

Aaron Carter từng được xem là “hoàng tử nhạc pop” một thời khi trở thành một trong những ca sĩ tuổi teen được yêu thích nhất vào cuối thập niên 1990 với những ca khúc quen thuộc như Oh Aaron, I Want Candy, Not Too Young Not Too Old...

Tờ The Guardian từng viết: “Bạn hãy nhớ lại hình ảnh của Justin Bieber thời mới nổi, thì đó chính là hình ảnh của Aaron Carter”. Trước khi Bieber nổi đình đám, Aaron là người được trao danh xưng “hoàng tử nhạc pop”.

Nam ca sĩ có gương mặt sáng, kiểu tóc thời thượng và phong cách ăn mặc sành điệu. Đáng tiếc khi ở giai đoạn thăng hoa nhất, Carter đánh mất tất cả vì nghiện ngập. Kể từ năm 2006, sự nghiệp của anh bắt đầu trượt dốc nhanh chóng.

Người yêu cũ khóc nức nở khi Aaron Carter qua đời ở tuổi 35 Melanie Martin bật khóc trước nhà riêng của Aaron Carter sau khi anh qua đời. "Hoàng tử nhạc pop" mất ở tuổi 35 trong sự thương tiếc của bạn bè, đồng nghiệp.