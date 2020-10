Những ngày cuối cùng của bà mẹ mắc ung thư

Charlotte Mano chia sẻ với Fisheye Magazine: “Thông thường, khi mất đi một người thân yêu nào đó, bạn sẽ cảm thấy nhiều hối tiếc. Bạn cảm thấy mình chưa thể hiện đủ tình yêu dành cho họ, chưa nói rằng họ tuyệt vời ra sao. Với Thank you mum, tôi cảm thấy mình thật may mắn, vì đã có thể nói một lời yêu thương cuối cùng với mẹ”. Ảnh: Charlotte Mano.