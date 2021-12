Những ngày buốt giá ở Đông Âu trong mắt đầu bếp Việt

Ở Slovakia, mùa đông tới khá muộn (khoảng gần cuối tháng 12) và lạnh nhất vào tháng 1. Nhiệt độ thường xuống tới âm 3 độ C. Trung bình, nhiệt độ ở quốc gia Đông Âu này chỉ dao động khoảng 10 độ C. 3 năm rời Việt Nam, sống ở thủ đô Bratislava khiến anh An cũng quen dần khí hậu khắc nghiệt nơi đây.