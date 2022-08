Những ngành nghề được săn đón sau dịch Covid-19

Xu hướng nghề nghiệp trong 5 năm tới thiên về lĩnh vực khôi phục, tối ưu phát triển kinh tế, công nghệ mới ứng dụng vào cuộc sống và chăm sóc sức khỏe.

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường việc làm thế giới và Việt Nam, tuy nhiên, theo báo cáo của Việc Làm Tốt, thị trường việc làm đã bắt đầu phát triển tích cực từ đầu năm nay và dần xuất hiện một số ngành nghề tiềm năng.

Các ngành nghề tuyển dụng việc làm nhiều nhất trong giai đoạn 2021-2022 bao gồm thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe hay các công việc có thể linh hoạt nơi làm việc.

Dịch bệnh khiến các hoạt động từ đi học, giao dịch, làm việc, mua sắm đều phải chuyển dần từ trực tiếp sang online. Vì thế, những người làm nghề sáng tạo nội dung, các kênh giải trí như YouTube, Facebook… có cơ hội để phát triển hơn trong những năm tới.

Bên cạnh đó, vai trò của an ninh mạng tiếp tục tăng cao trong thời đại số. Những nhân sự hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng luôn nhận được sự ưu tiên tại các tổ chức, doanh nghiệp. Các ngành nghề liên quan đến an ninh mạng cũng được các nhà tuyển dụng đặc biệt quan tâm.

Tương tự, tài chính, thương mại điện tử, giáo dục và chăm sóc sức khỏe được kỳ vọng phát triển mạnh mẽ các giải pháp công nghệ mới trong tương lai.

Theo báo cáo, 5 xu hướng nghề nghiệp tiềm năng hậu Covid-19 bao gồm công nghệ thông tin, digital marketing, logistics, thiết kế đồ họa và chăm sóc sức khỏe y tế.

Lao động hậu Covid-19 có xu hướng chọn nghề nghiệp có thời gian, nơi làm việc linh hoạt. Ảnh: WSJ.

Trong đó, với ngành công nghệ thông tin, trước khi dịch Covid-19 xuất hiện, đây đã là ngành được săn đón bởi nhu cầu ứng dụng công nghệ vào doanh nghiệp tăng theo xu thế phát triển thời đại số. Nhờ phủ sóng internet và khoa học máy tính, các hoạt động trong cuộc sống, công việc, học tập ngày càng tiết kiệm thời gian và chi phí hơn.

Hiện nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong ngành công nghệ thông tin rơi vào tình trạng “cung không đủ cầu” do ứng viên tốt nghiệp không đáp ứng được đòi hỏi của thị trường.

Với lĩnh vực digital marketing, đây là ngành đang có tiềm năng dồi dào để phát triển trong năm tới và tương lai gần trước sự bùng nổ của công nghệ 4.0. Trong đó, marketing online là chiến lược quan trọng để các cơ quan, tổ chức, các công ty, doanh nghiệp tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Thu nhập của những người làm trong lĩnh vực digital marketing cũng ngày càng cao, ngoài lương cơ bản còn đi kèm phụ cấp, thưởng và phúc lợi hấp dẫn.

Lĩnh vực logistics có tốc độ phát triển mạnh với hơn 1.500 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tại thị trường Việt Nam và được dự báo tiếp tục gia tăng trong những năm tới.

Mức lương dành cho người mới tốt nghiệp hoặc kinh nghiệm dưới 1 năm dao động trong khoảng 7-9 triệu đồng/tháng. Những người kinh nghiệm lâu hơn có mức lương dao động 10-15 triệu đồng/tháng và sẽ còn cao hơn ở các cấp quản lý.

Tương tự, thiết kế đồ họa đang dần chứng minh được vai trò, tầm quan trọng trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề khác của nền kinh tế.

Ngành này được dự báo là xu hướng nghề nghiệp mới thu hút các ứng viên bởi đặc thù công việc sáng tạo cùng đãi ngộ hấp dẫn. Mức lương khởi điểm dành cho sinh viên thiết kế đồ họa hiện lên đến 15 triệu đồng/tháng.

Cuối cùng, ngành chăm sóc sức khỏe y tế chưa bao giờ hết “hot”, nhất là sau 2 năm đại dịch Covid-19 vừa qua, vấn đề sức khỏe ngày càng được chú trọng. Vì vậy, các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe đang là ngành có việc làm hấp dẫn, thu nhập cao. Tuy nhiên, lĩnh vực này đòi hỏi khả năng chuyên môn cao.

Ngoài y tế công cộng, chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện công lập, các phòng khám, bệnh viện tư nhân thì các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, bác sĩ gia đình cũng ngày càng phổ biến.