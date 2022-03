Những ngành học không lo bị máy móc thay thế trong tương lai

An ninh mạng: Mỗi năm, thế giới lại có thêm ngành mới liên quan hệ thống máy tính. Vì vậy, các chính phủ, công ty lớn rất cần kỹ sư bảo vệ hệ thống máy tính của họ, bao gồm việc cải tiến an ninh mạng. Internet Vạn vật (IoT) khiến số lượng người làm việc, giao tiếp online tăng đồng nghĩa ngày càng cần nhiều kỹ sư an ninh mạng. Ngoài ra, người học ngành này có thể làm việc trong lĩnh vực y tế, công ty an ninh. Ảnh: Bucks.