Những nét đặc trưng của ông chủ quá cố hãng Versace

Họa tiết nhiệt đới: Mặc dù Jennifer Lopez đã mặc chiếc váy in hình rừng cây sau khi Gianni qua đời, ảnh hưởng của ông vẫn còn trên thiết kế "khét tiếng" này, theo L'Officiel. Bộ đồ vừa tôn vinh phụ nữ, vừa có nét tươi sáng, in hình lá tạo nên dấu ấn đặc trưng của nhà mốt Italy. Với tình yêu dành cho Miami (Florida, Mỹ), Gianni bị thu hút bởi các bản in động thực vật nhiệt đới. Vào những năm 90, nhà thiết kế ra mắt một số mẫu in hình vỏ sò và sao biển. Ảnh: The Business of Fashion.