Những nàng WAGs nóng bỏng của tuyển Bồ Đào Nha

Margarida Corceiro là bạn gái ngôi sao Joao Felix. Mỹ nhân 20 tuổi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và có những vai diễn ấn tượng với Prisoneira, Dancing with the Stars, Bem me Quer... Đầu năm nay, cô nàng vướng phải tin đồn không chung thủy khi có thông tin cho rằng cô hôn cầu thủ Pedro Porro của Sporting Lisbon trong hộp đêm. Ngay lập tức, người đẹp lên tiếng phủ nhận và khẳng định tình cảm của mình với Felix.