Những nam diễn viên trẻ nổi bật nhất màn ảnh Hàn 2020

Kim Seon Ho: Ra mắt từ năm 2009 và được khán giả yêu mến với tư cách là một diễn viên nhạc kịch, Kim Seon Ho quyết định thử thách bản thân ở lĩnh vực truyền hình qua vai phụ đầu tay trong Chief Kim vào năm 2017. Những năm sau đó, nam diễn viên sinh năm 1986 xuất hiện trong nhiều dự án phim nổi bật như Strongest Deliveryman, Two Cops, 100 Days My Prince, Welcome to Waikiki 2, Catch The Ghost...Tuy nhiên, phải đến nửa cuối năm 2020, với sức hút mạnh mẽ của bộ phim truyền hình Start Up, Kim Seon Ho mới thực sự tỏa sáng. Ảnh: FB.