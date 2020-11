Những mỹ nhân trẻ mãi không già

Ở tuổi 51, Gwen Stefani nhận lời cầu hôn của ca sĩ Blake Shelton. Dù lớn hơn người đàn ông quyến rũ nhất thế giới do People bình chọn và trải qua 3 lần sinh con, giọng ca Hair Up vẫn giữ được vẻ trẻ trung như thời còn hoạt động trong nhóm No Doubt. Ảnh: Getty.