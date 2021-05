Những mỹ nhân showbiz vào top 500 người giàu nhất Trung Quốc

Từ năm 2017, Chương Trạch Thiên đã được tạp chí New Fortune mệnh danh là nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc. Trong danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc vừa được công bố, vợ chồng "hot girl trà sữa" - Lưu Cường Đông xếp thứ 21, tăng 10 bậc so với năm ngoái. Tổng tài sản của họ là hơn 145 tỷ NDT (khoảng 22 tỷ USD ). Theo Sohu, khối gia sản nắm giữ hiện tại của vợ chồng Chương Trạch Thiên đã tăng gấp 2,5 lần so với năm 2020. Thống kê của New Fortune cho thấy năm ngoái cặp đôi chỉ sở hữu 58 tỷ NDT (khoảng 9 tỷ USD ).