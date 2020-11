Những mỹ nhân phải diễn cảnh hở nhiều nhất ở Hollywood

Minh tinh Jennifer Love Hewitt - người từng mạnh dạn tuyên bố có vòng một trị giá 4,4 triệu USD cũng là ngôi sao thường xuyên phải khỏa thân và chỉ diện nội y khi đóng phim. Số cảnh mặc trang phục nóng bỏng bên bạn diễn nam chiếm khoảng 50% thời lượng phim ngôi sao 41 tuổi tham gia. Trong số đó, nổi tiếng nhất là I Still Know What You Did Last Summer (1998), The Suburbans năm (1999) và Heartbreakers (2001). Ảnh: Variety.