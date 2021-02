Những MV Kpop bị cấm sóng truyền hình

Boombayah là ca khúc ra mắt nhưng đem về vô số thành tích cho BlackPink, giúp nhóm từ tân binh trở thành nhóm nhạc hàng đầu. Tuy nhiên, MV bị KBS cấm chiếu do vũ đạo và lời bài hát không phù hợp trên truyền hình. BlackPink cũng đề cập đến thương hiệu rượu và sản xuất xe hơi. BlackPink còn có MV Kill This Love rơi vào tình huống tương tự. Cảnh Rosé lái xe không thắt dây an toàn là lý do khiến MV không qua vòng kiểm duyệt.