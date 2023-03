Những món vũ khí mạnh nhất của Thanos

Cuối cùng, thứ vũ khí nguy hiểm nhất mà Thanos từng sử dụng không phải là búa vô cực, găng tay vô cực hay Black Bolt mà là Heart of the Universe - một loại phi vật chất. Đây là thứ vũ khí cho phép, người dùng đồng bộ tần số của mình với toàn bộ vũ trụ và nắm giữ mọi thứ trong đó. Khi trở thành chủ nhân của thứ vũ khí đáng sợ này, không khó để đánh bại các siêu anh hùng hoặc những thực thể hùng mạnh nhất vũ trụ Marvel. Thậm chí, Heart of the Universe được đánh giá còn mạnh hơn cả The Living Tribunal và chỉ kém hơn The One Above All đôi chút.