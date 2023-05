Những món trang sức đắt giá của sao châu Á tại Cannes 2023

Nhiều ngôi sao châu Á gây ấn tượng tại Liên hoan phim Cannes 2023 khi đeo những thiết kế trang sức tinh xảo đến từ các thương hiệu đình đám như Chopard, Cartier hay Bulgari.

Dàn sao châu Á gây ấn tượng mạnh mẽ tại Cannes 2023 khi diện những mẫu trang sức tinh xảo và đắt giá. Ảnh minh họa: EPA-EFE.

Liên hoan phim Cannes là một trong những sự kiện danh giá của giới điện ảnh. Đây cũng là dịp cho người nổi tiếng thể hiện phong cách thời trang sành điệu và độc đáo của mình.

Dưới đây, SCMP điểm tên những món trang sức đẹp nhất của các minh tinh và tín đồ thời trang châu Á trên thảm đỏ Cannes 2023 (16-27/5).

Kylie Verzosa đeo chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh từ thương hiệu nước nhà Philipines. Ảnh: Reuters.

Kylie Verzosa

Kylie Verzosa, nữ diễn viên người Philippines đồng thời là gương mặt mới tại Cannes 2023, tỏa sáng trong bộ váy màu hồng lấp lánh lấy cảm hứng từ phong cách nàng tiên cá.

Cô kết hợp chiếc váy có một không hai của Mark Bumgarner này với chiếc vòng cổ kim cương đặt làm riêng thuộc Lvna, thương hiệu trang sức cao cấp nội địa Philippines.

Món trang sức với cái tên mỹ miều Midnight Pink Tears (Giọt nước mắt hồng lúc nửa đêm) này nổi bật với viên đá quý tourmaline hình quả lê 45 carat lộng lẫy ở giữa cùng với 43,5 carat kim cương trong suốt.

Araya A. Hargate đeo trọn bộ trang sức của hãng Bulgari. Ảnh: AP.

Araya A. Hargate

Araya A. Hargate, nữ diễn viên kiêm người dẫn chương trình truyền hình Thái Lan, là gương mặt quen thuộc trên thảm đỏ Cannes nhờ vai trò đại sứ của thương hiệu L’Oréal. Cô thường xuyên xuất hiện tại sự kiện này với những bộ cánh táo bạo.

Tham dự buổi ra mắt phim Indiana Jones and Dial of Destiny (Indiana Jones và vòng quay định mệnh), Hargate diện chiếc váy liền thân cao cấp màu đỏ trong suốt của Jean Paul Gaultier 2022 kèm phần tà dài.

Trang phục bắt mắt này được cô phối với hai chiếc vòng cổ, bộ nhẫn, vòng tay và bông tai đều thuộc thương hiệu Bulgari.

Raline Shah nổi bật với chiếc váy xanh và bộ trang sức của Chopard. Ảnh: Reuters.

Raline Shah

Raline Shah, nữ diễn viên kiêm nhà từ thiện người Indonesia, đã cho cả thế giới thấy lý do cô nổi tiếng với phong cách hoàn hảo tại buổi ra mắt phim Killers of the Flower Moon. Cô mặc chiếc váy màu xanh coban thướt tha với phần cầu vai ấn tượng của nhà thiết kế Gaurav Gupta.

Dù riêng chiếc váy này đã là một điểm nhấn, vòng cổ và bông tai nạm kim cương của Chopard có thể xem là nét tô điểm hoàn hảo cho vẻ ngoài của Raline Shah, người đã trở thành đối tác chính thức của Liên hoan phim Cannes từ năm 1998.

Củng Lợi gây ấn tượng về trang sức mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ Cannes 2023. Ảnh: AP.

Củng Lợi

Củng Lợi xuất hiện tại buổi ra mắt phim Indiana Jones and Dial of Destiny (Indiana Jones và vòng quay định mệnh) trong bộ váy đỏ của nhà thiết kế Elie Saab.

Cô điểm xuyết cho bộ cánh bắt mắt này bằng bộ trang sức Cartier bao gồm bông tai, hai chiếc nhẫn làm từ hồng ngọc và kim cương cùng một chiếc nhẫn Panthère de Cartier làm từ vàng trắng, đá onyx và đá tsavorite.

Củng Lợi còn tiếp tục gây ấn tượng tại buổi ra mắt phim Jeanne du Barry. Cô kết hợp chiếc váy đen cao cổ do Alaïa thiết kế với mẫu vòng cổ cao cấp Imperio de Cartier làm từ ngọc lục bảo (emerald), đá onyx và kim cương.

Để tăng thêm sức hút cho trang phục đen tuyền, nữ minh tinh này đeo đôi bông tai Adamantine de Cartier, vòng tay Dahlia de Cartier và nhẫn Cartier Panthère.

Soo Joo Park đeo đôi bông tai ngọc lục bảo to bản tinh xảo. Ảnh: AP.

Soo Joo Park

Soo Joo Park, người mẫu kiêm DJ người Mỹ gốc Hàn, diện chiếc váy YSL đen được thiết kế riêng theo phong cách flapper của những năm 50 đến Cannes 2023.

Cô tô điểm cho vẻ ngoài sang trọng và tối giản này bằng đôi bông tai và nhẫn nạm kim cương và ngọc lục bảo đến từ thương hiệu Chopard. Trang sức, váy vóc và lớp trang điểm tự nhiên giúp tôn lên vẻ đẹp sắc sảo và mặn mà của Soo Joo Park.

Chung Sở Hy mặn mà với đôi bông tai và vòng tay làm từ vàng. Ảnh: EPA-EFE.

Chung Sở Hy

Diễn viên Chung Sở Hy thể hiện lòng tôn kính đối với đất nước mình khi diện thiết kế cao cấp của Laurence Xu.

Chiếc váy này kết hợp tinh tế những đường cắt cúp kiểu phương Tây cùng với các chi tiết biểu tượng truyền thống của Trung Quốc.

Cô hoàn thiện vẻ ngoài với đôi bông tai lưới vàng của Elsa Peretti cùng vòng tay vàng Schlumberger của Tiffany & Co.

Thang Duy trong đầm nhung đỏ và trang sức Chopard. Ảnh: Olivier Brode/Bestimage.

Thang Duy

Thang Duy, diễn viên Trung Quốc, khoe vẻ đẹp quyến rũ và thanh lịch trên thảm đỏ Cannes với chiếc đầm nhung đỏ khoét sâu phần cổ.

Cô còn gây ấn tượng mạnh mẽ khi diện bộ vòng cổ và hoa tai nạm kim cương của thương hiệu Chopard.

Quan Hiểu Đồng diện bộ trang sức sang trọng của Maison Fred. Ảnh: AP.

Quan Hiểu Đồng

Quan Hiểu Đồng, nữ minh tinh Trung Quốc, bước trên thảm đỏ của buổi ra mắt phim Jeanne du Barry. Cô mặc chiếc váy quây dài màu đen nổi bật từ bộ sưu tập thời trang cao cấp xuân hè 2023 thuộc thương hiệu Valentino.

Là đại sứ Trung Quốc cho Maison Fred, không có gì ngạc nhiên khi Quan Hiểu Đồng đeo bộ trang sức Chance Infinie Faith in Destiny của nhãn hiệu Pháp này.

Chúng được lấy cảm hứng từ cá tính độc đáo của người sáng lập thương hiệu Fred Samuel. Đặc biệt, tất thảy kết hợp nghệ thuật trang trí với biểu tượng may mắn Chance Infinie.

Jessica Wang tỏa sáng với vòng cổ và bông tai của Bulgari. Ảnh: @jessicawang.

Jessica Wang

Jessica Wang là ngôi sao nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô được biết đến nhờ vào những video chia sẻ về thời trang thu hút hàng triệu lượt xem.

Cô chứng minh được phong cách thời trang sành điệu của mình khi diện chiếc váy cắt xẻ xuyên thấu táo bạo của Christian Siriano. Đặc biệt, cô phối thêm vòng cổ và hoa tai Serpenti làm từ vàng và kim cương thuộc thương hiệu Bulgari.