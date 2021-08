Những món ngon từ thịt bò ở miền Trung

5. Đặc sản giò, chả nổi tiếng ở miền Trung? Giò bê Nghệ An

Chả bò Đà Nẵng

Cả 2 loại trên Miền Trung có những đặc sản giò, chả nổi tiếng như giò bê Nghệ An, chả bò Đà Nẵng. Giò bê Nghệ An còn gọi là giò me, do làm từ thịt bê, còn gọi là thịt me theo tiếng địa phương, khi xắt thành từng lát mỏng sẽ thấy phần thịt ửng hồng, bọc ngoài là lớp bì vàng như keo. Chả bò Đà Nẵng có màu hồng nhạt đẹp mắt, làm từ thịt bò hảo hạng với các gia vị như hành, tiêu, tỏi, nước mắm... Ảnh: Sỹ Hưng/Báo Nghệ An.