Những món ngon từ cá lóc ở miền Tây

2. Một loại lá có thể ăn cùng cá lóc nướng ở miền Tây? Lá sen non

Lá đơn non

Lá phong non Ở miền Tây, cá lóc nướng có thể cuốn lá sen non lạ miệng, thay vì cuốn bánh tráng như thường thấy. Lá sen non tươi xanh, có mép lá còn cuốn chặt, dài chừng gang tay, được cắt đến sát cuống. Khi ăn, thực khách chỉ cần gỡ nhẹ từng miếng thịt cá trắng nõn, cho vào lá sen non mở ra rộng bản, cuốn lại, chấm mắm me là có thể thưởng thức ngay. Ảnh: Hainguyen1886.