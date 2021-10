Những món gỏi đặc trưng các vùng miền

5. Nguyên liệu chính trong món gỏi sầu đâu đặc sản của An Giang? Lá non, hoa của cây sầu đâu

Quả của cây sầu đâu

Lá của cây sầu riêng Gỏi sầu đâu của An Giang có nguyên liệu chính là lá non, hoa của cây sầu đâu. Ngoài ra, món gỏi này còn được người dân kết hợp cùng khô cá lóc, khô cá sặc, thịt ba chỉ, dưa leo, cà chua... Sầu đâu vốn có vị đắng nhẹ, chan chát song khi nhai thật kỹ, bạn sẽ cảm thấy hậu vị ngọt thanh. Ảnh: Huyhuymeo.