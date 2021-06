Những món cháo đặc sản ở nước ta

2. Tỉnh nào nổi tiếng với đặc sản cháo lươn? Đắk Lắk

Nghệ An

Bình Thuận Cháo lươn là đặc sản nổi tiếng ở Nghệ An. Lươn đồng nâu bóng, mình thon, thịt chắc được sơ chế, xào nhanh tay với hành, nghệ, ớt… làm nên hương vị đặc sắc của món cháo quen thuộc. Ngoài cháo lươn, du khách đến Nghệ An có thể thưởng thức nhiều món ngon khác từ lươn đồng như súp lươn, miến lươn, lươn xào sả ớt... Ảnh: Báo Nghệ An.