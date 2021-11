Những món ăn không thể bỏ lỡ khi du lịch Bình Dương

Miệt vườn Lái Thiêu nằm ở địa phận nào của tỉnh Bình Dương? TP Thuận An

TP Thủ Dầu Một

Huyện Bàu Bàng

Huyện Dầu Tiếng Vườn trái cây Lái Thiêu nằm nép mình bên dòng sông Sài Gòn, trải dài qua các xã Bình Nhâm, An Thạnh, Hưng Định, Vĩnh Phú của TP Thuận An, tỉnh Bình Dương ngày nay. Đây là một trong những địa danh nổi tiếng với nhiều loại cây trái miền nhiệt đới thơm ngon như chôm chôm, sầu riêng, bòn bon, mít tố nữ. Không chỉ tham quan, du khách còn được thưởng thức trái cây tươi trên cây tại chỗ hoặc mua về làm quà cho người thân, bạn bè.