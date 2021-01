Những món ăn đặc trưng xứ Quảng ở chợ Bà Hoa

4. Món trộn đặc trưng nào của xứ Quảng có thể tìm thấy tại chợ Bà Hoa? Mía non trộn

Quýt non trộn

Mít non trộn Đến chợ Bà Hoa, bạn có thể thử món mít non trộn đặc trưng của xứ Quảng. Mít non được xắt nhỏ, trộn cùng với gia vị, rau thơm, đậu phộng, thịt ba chỉ... Món ăn tuy dân dã nhưng đủ sức làm thỏa lòng không ít người con miền Trung nhớ quê. Ảnh: Ngochung2205.