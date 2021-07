Những món ăn có màu đen tự nhiên ở Việt Nam

2. Vùng đất nào ở Cao Bằng trồng nhiều cây thạch đen, nguyên liệu làm món cùng tên hấp dẫn? Huyện Thạch Hà

Huyện Thạch Thất

Huyện Thạch An Vùng đất huyện Thạch An ở phía đông nam tỉnh Cao Bằng trồng nhiều cây thạch đen (còn gọi là cây sương sáo), do có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp để cây phát triển. Từ lá cây thạch đen, người ta nấu ra món thạch đen theo lối thủ công, cho thành phẩm có màu đen bóng tự nhiên, hương vị thơm nhẹ, thanh mát. Ảnh: Trung Nguyên/CaobangTourism.