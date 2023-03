Những mối tình tay ba trong văn học

Lấy cảm hứng từ những cảm xúc ngây ngô trong sáng thời niên thiếu của Han khi viết những bức thư tình đầu tiên, To All the Boys I’ve Loved Before (xuất bản năm 2014) là cuốn tiểu thuyết ăn khách dành cho giới trẻ. Theo đó, những cảm xúc biến đổi không ngừng khi chiếc hộp đựng bức thư tình của cô gái 16 tuổi Lara Jean bị mất tích. Tất nhiên, ở độ tuổi mới lớn, cô bé ấy khó có thể suy xét kỹ lưỡng giải pháp để xử lý chuyện này. Kết quả, Lara rơi vào chuyện tình tay ba với Josh và Peter. Khác với những cuốn tiểu thuyết dành cho giới trẻ khác, To All the Boys I’ve Loved Before đan xen giữa những câu chuyện tình yêu cùng các cảm xúc về gia đình. Từ đó, gián tiếp tạo nên sự trưởng thành của nhân vật chính. Ảnh: S.B.Mag.