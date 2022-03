Những mối tình gây tranh cãi trong phim Hàn

Thế giới hôn nhân (The world of the married): Bộ phim xoay quanh câu chuyện của một cặp vợ chồng rơi vào vòng xoáy bế tắc khi tình yêu bị đáp trả bởi sự phản bội. Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) là một bác sĩ tài giỏi. Cô kết hôn với Lee Tae Oh (Park Hae Joon) và có một cậu con trai. Những tưởng có cuộc sống gia đình vui vẻ, hạnh phúc, cho đến một ngày, Ji Sun Woo bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình. Cô cố gắng tìm ra sự thật và trả thù chồng mình.