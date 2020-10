Những mối tình chị - em hơn kém nhau hàng chục tuổi ở phim Hàn

Kim Ha Neul - Lee Do Hyun (18 Again): Trong 18 Again, Lee Do Hyun đảm nhận phiên bản trẻ tuổi của nhân vật Go Dae Young. Tuyến tình cảm giữa anh và đàn chị Kim Ha Neul thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người khen cặp sao có tương tác tự nhiên, ngọt ngào. Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả lại có ý kiến trái chiều về những cảnh thân mật của Lee Do Hyun và Kim Ha Neul. Theo dân mạng Hàn, Kim Ha Neul hơn bạn diễn tới 17 tuổi. Chênh lệch tuổi tác khiến phân cảnh tình tứ của hai người có phần khó chấp nhận.