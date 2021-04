Những mối tình 'chị em' đã tan vỡ

Trước khi quyết định tiến đến hôn nhân năm 2008, Mariah Carey và Nick Cannon chỉ có hai tháng tìm hiểu. Diva nước Mỹ thời điểm đó gây chú ý vì tổ chức đám cưới với ông xã kém 10 tuổi. Sau 8 năm mặn nồng, cặp sao quyết định chia tay. Page Six cho biết giọng ca All I Want for Christmas is You đòi ly hôn vì ghen tuông. Cô không chịu được thói trăng hoa của rapper da màu.