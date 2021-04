Những mối quan hệ ít biết của Song Hye Kyo

Song Hye Kyo từng không thích Cho Sun Hee vì bị nhiếp ảnh gia chê béo. Sau đó, họ trở thành bạn và duy trì mối quan hệ đến hiện tại.

Trong chương trình Carries Love phát sóng trên kênh KBS2 vào ngày 31/3, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Cho Sun Hee tiết lộ mối quan hệ giữa cô và Song Hye Kyo. Theo Cho Sun Hee, ban đầu, cô và Song Hye Kyo không thích nhau.

“Khi Song Hye Kyo 20 tuổi, cô ấy khá béo. Song Hye Kyo không hề thích tôi vì tôi chê khuôn mặt và cổ tay của cô ấy quá béo. Cô ấy khá khó chịu khi tôi khuyên cô ấy nên che bớt cổ tay”, nhiếp ảnh gia tiết lộ.

Sau đó, họ dần trở nên thân thiết vì có nhiều sở thích chung. Trong chương trình, nhiếp ảnh gia cũng gửi lời xin lỗi bạn thân. Cho Sun Hee tiết lộ cô và Song Hye Kyo, nam diễn viên Lee Jung Jae là nhóm bạn thân thiết. Họ thường xuyên trò chuyện cùng nhau qua điện thoại.

Theo Cho Sun Hee, Song Hye Kyo và Lee Jung Jae chưa hề nhắc đến nhau trên truyền thông, nhưng giữa họ là tình bạn thân thiết, thấu hiểu. Khi Song Hye Kyo gặp chuyện buồn, Lee Jung Jae luôn là người ở bên động viên, an ủi. Họ cũng chia sẻ với nhau quan điểm về nghề diễn. Tiết lộ này của nhiếp ảnh gia Cho Sun Hee khiến khán giả bất ngờ, vì trước đó, Song Hye Kyo và Lee Jung Jae hiếm khi xuất hiện chung và chưa từng nhắc đến hay chia sẻ về nhau.

Song Hye Kyo nổi tiếng là mỹ nhân đào hoa của showbiz Hàn, cô khiến biết bao chàng trai, đặc biệt là các bạn diễn nam tan chảy. Nhiều sao nam đóng phim cùng Song Hye Kyo đã không thể cưỡng lại sức hút của cô. Song Hye Kyo cũng thân thiết với nhiều đồng nghiệp nam trong giới như Yoo Ah In, Lee Kwang Soo. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên khán giả biết đến mối quan hệ giữa cô và Lee Jung Jae.

Cho Sun Hee và Song Hye Kyo thân thiết nhiều năm qua.

Cũng trong Carries Love, Cho Sun Hee cho biết cô là chủ sở hữu của tòa nhà 4 tầng. Nhiếp ảnh gia làm việc 5 năm để mua được tòa nhà.

Cho Sun Hee sinh năm 1971. Cô chụp hình cho nhiều tạp chí và làm việc với những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc như Han Ga In, Suzy, Kim Woo Bin, Lee Jong Suk, TWICE, JYJ… Cô cũng là người thực hiện poster cho nhiều dự án phim nổi tiếng, chẳng hạn Architecture 101, The Face Reader, Miracle in Cell No. 7... Từ năm 2011, cô điều hành Zoa Zoa Studio ở Seoul.